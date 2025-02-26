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Как нейросети могут помочь в создании телепродукта, обсудили на форуме CSTB.PRO.MEDIA
Сколько нужно контента современному потребителю. Как нейросети могут помочь в создании телепродукта. Как грамотно продвигать проекты. В Москве обсудили будущее медиаотрасли.
На престижном форуме CSTB.PRO.MEDIA можно отыскать и стенд Белтелерадиокомпании. Это отличная возможность обменяться опытом с зарубежными партнерами, расширить географию вещания, а еще договориться о покупке рейтинговых проектов.
Павел Лазовик, главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 24":
"Наши программы востребованы у российского зрителя. Это не только киносериалы, но и мультипликационные анимации, программы о путешествиях, об истории. Это нужно современному зрителю, и наша страна готова это предложить. Есть большой интерес к смотрибельным проектам - таким, как, например, "Фактор.by".
В 2025 году медиафорум собрал 150 брендов. Это операторы связи, производители и дистрибьюторы контента, онлайн-кинотеатры, технологические компании и многие другие.