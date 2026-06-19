Как обезопасить себя от укусов клещей летом

С приходом тепла белорусы все чаще выбирают отдых на природе, но именно в мае и июне там многих поджидают клещи. Среди инфекций, переносимых этими насекомыми, самыми опасными остаются клещевой энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз).

Наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация, при этом важно помнить, что оптимальный график первичной вакцинации требует планирования. Первую дозу рекомендуется вводить осенью - в октябре-ноябре, вторую - зимой или ранней весной, с интервалом от одного до семи месяцев.

Кирилл Игнатов, завотделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"Если вы обнаружили присосавшегося клеща на теле, необходимо обратиться в организацию здравоохранения для его удаления. Очень важно извлечь клеща полностью, не раздавив его, чтобы снизить риск заражения инфекциями, которые переносят клещи".

Также напомним, что гулять следует строго по дорожкам в парках, лучше не лежать на траве. Во время и после пребывания на природе нужно регулярно осматривать себя, детей и домашних питомцев. Обязательным пунктом должно стать использование специальных средств - репеллентов.