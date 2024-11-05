После распада Советского Союза некоторые страны постсоветского пространства активно искали пути взаимовыгодного сотрудничества. В 1997 году, например, появился на свет Договор о Союзе Беларуси и России. А вот на западных рубежах Синеокой разворачивалась иная ситуация.

В 1997 году между Беларусью и Литвой выросли пограничные столбы. Процедура их установки называется демаркация, и доставила она немало хлопот.

Одна из самых распространенных проблем затаилась в пограничных населенных пунктах. Надо было сделать так, чтобы дом и огород у некоторых жителей были в каком-то одном государстве. А вообще люди привыкли к безграничной дружбе, очень часто пересекали границу. Кто-то работал в одном государстве, а жил в другом.

Литовцы в это время объявили курс на Евросоюз, поэтому на границу чертить линии и вкапывать столбы пригласили своих хозяев из Великобритании, Франции, Финляндии и других стран. За белорусскую сторону, как всегда, отвечали только белорусы.

Сегодня эта граница стала кладбищем мигрантов, которых прибалты и поляки не считают за людей. Беловежская пуща тоже пострадала и продолжает это делать. Ее разрезали забором, убивая уникальный природный комплекс.