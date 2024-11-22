Как Президентский спортивный клуб создает рождественское чудо для детей из школ-интернатов

В Беларуси есть одна хорошая традиция - дарить тепло, внимание и подарки тем, кто в этом очень нуждается. На это и направлена акция "Рождественская традиция", которой исполнилось 13 лет.

Специальный репортаж | Как "Рождественская традиция" дарит тепло и заботу для детей Беларуси Как акция "Рождественская традиция" меняет жизни детей из социально-педагогических центров и детских домов. - Каково это - получать поддержку и внимание в трудные времена? - Какие эмоции испытывают дети, когда им дарят тепло и заботу? - Как каждый подарок становится частичкой любви и заботы? Атмосфера дружбы и волшебства - в "Специальном репортаже" 13.01.2025 12:31

Сам проект был организован в Президентском спортивном клубе, и называют его там самым трепетным и добрым. "Рождественская традиция" уже охватила более 20 детских учреждений: социально-педагогические центры, школы-интернаты, детские дома. Это более 1 тыс. ребят, попавших в непростую жизненную ситуацию.

Проект давно вышел за пределы Минска. С добром и счастьем, исполнением желаний традиция побывала в Радошковичах, Бобруйске, Вилейке, Витебске, Минске и Молодечно. А в 2025 году участниками проекта стали мальчишки и девчонки из Городейской специальной школы-интерната.

Елена Белькевич, директор Городейской специальной школы-интерната:

"В этом учебном году в нашем учреждении образования проживают, обучаются, занимаются своими любимыми занятиями 81 ребенок из разных районов Минской области. Дети здесь проводят свое свободное время, ездят на экскурсии, постигают азы профессий, учатся работать, учатся жить в коллективе. Мы учим детей по выходу из школы уметь жить самостоятельно".

В учреждении по-настоящему любят активничать, особенно играть в волейбол или футбол. А вот кататься на коньках умеет далеко не каждый. Но появилась возможность научиться этому, ведь ребята получили приглашение на самый настоящий мастер-класс от хоккеистов команды Президента Беларуси.

"Очень многие хотели попасть в число счастливчиков, даже приходили ко мне проситься, - рассказала Елена Белькевич. - Интерес не поддельный, живой. Надеюсь, что ребята получат незабываемые эмоции".

В гости, конечно, с пустыми руками никто не ездит. А самый лучший подарок - это, безусловно, тот, что сделан своими руками. Засучив рукава, ребята начали строгать, набивать, клеить, украшать - мастерить одного из самых главных зимних персонажей - снеговика. Да не простого, а снеговика-хоккеиста.

А какие подарки без сладкого угощения. С особым старанием здесь пекли имбирное печенье.

Когда все подарки оказались сложены, а бессонная ночь с волнением осталась позади, счастливчики на большом автобусе выехали из Городеи в Минск. Конечная точка - "Олимпик Арена" - та самая, где проводят свои домашние матчи в Республиканской хоккейной лиге команда Президента Беларуси. Ребят там, конечно, уже очень ждали.

Хоккеисты и долгожданные гости вместе отправились на лед. Те, кто совсем не умел кататься на коньках, получили двойную поддержку, а тот, кто быстро схватывал, получил очень ценные советы.

Время в такой классной и теплой, несмотря на лед под коньками, компании пролетело незаметно. На память, конечно, сделали общее фото. Вручили и тех самых снеговиков-хоккеистов в подарок.

Покидая лед, ребята даже не догадывались, что дома в Городее их тоже ждали подарки.

Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:

"Вы посмотрите, сколько у детей сейчас эмоций и какие это эмоции. Они на самом деле очень честные, добрые. Поэтому эта традиция все-таки должна продолжаться. Может быть, она будет проходить немножко по-разному каждый год, но она все равно будет оставаться такой же доброй, одной из самых трепетных".

В рамках "Рождественской традиции" также проводят новогодние представления со сказочными персонажами, хороводы у елки, встречи и знакомства, дарят подарки и создают по-настоящему волшебную атмосферу.

"Каждый год очень поражает. Мы приезжаем в детские дома, в школы-интернаты, но там всегда царит очень добрая, дружелюбная, домашняя обстановка. Мы не приезжаем в школы-интернаты, мы приезжаем в настоящий семейный дом, где воспитатели, педагогический состав и директора создают удивительную атмосферу для детей, чтобы они могли максимально раскрыться, максимально чувствовали себя комфортно, верили в то, что добро побеждает", - отметила представитель Президентского спортивного клуба Анастасия Кулик.

После представления, где вместе с Гарри Поттером ребята разгадывали химические фокусы, мальчишки и девчонки отправились обратно домой. Где они уже распаковали подарки от команды Президента Беларуси. Кто-то мечтал о новой машинке или кукле, современных наушниках, вратарских перчатках. Каждый получил, что загадал. От Президентского спортивного клуба по традиции была предоставлена и финансовая помощь самой школе-интернату.

Андрей Башко, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:

"Дарить добро детям, я считаю, это обязанность, наверное, каждого гражданина Республики Беларусь. И мы, совместно с президентским спортивным клубом и командой президента Республики Беларусь, вот выезжаем на эти мероприятия, общаемся с детьми, получаем удовольствие, дарим друг другу тепло, добро".

Кстати, 3 года назад проект приобрел свою неповторимую изюминку. Настоящую трансформацию "Рождественская традиция" пережила в 2022-м, когда команде Президента Беларуси бросили настоящий хоккейный вызов "Вiлейскiя Шчупакi".