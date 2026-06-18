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Как приводят в порядок дворовые территории Беларуси, смотрите в проекте "На контроле Президента"
Автор:Редакция news.by
В 2026 году будет отремонтировано и благоустроено более 4 тыс. детских игровых и спортивных площадок. Важно, чтобы все делалось не на скорую руку.
Госконтроль провел анонимный Telegram-опрос, в котором приняли участие 600 белорусов. 40 % недовольны, как идет обновление зон, где играют дети, а 20 % - состоянием контейнерных площадок для мусора.
Проект "На контроле Президента" при поддержке Комитета Государственного контроля смотрите 18 июня в вечернем эфире на "Беларусь 1".