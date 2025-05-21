Как проходит подготовка к конкурсу профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025

Более 300 молодых мастеров в этом году примут участие в 6-м Республиканском конкурсе профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025. Он обещает стать масштабным не только по количеству участников, но и по присутствию международных экспертов.

В этом году мы ожидаем более тысячи конкурсантов и экспертов со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Для всех белорусских мастеров иголки и мерной ленты такие соревнования - отличный способ сверить часы профессионализма "золотых рук". Загадка ли только в навыках или может быть дело все-таки в преемственности? Мы узнали секрет успеха и готовы им поделиться.

В Беларуси на уровне среднего специального и профессионально-технического образования функционирует 52 центра компетенций, на базе которых сосредоточено современное уникальное оборудование. В центрах учащиеся колледжей и студенты могут пройти обучение и получить навыки, необходимые им для дальнейшего развития. Но все же в любом деле со знаком "профи" первую скрипку играет творческий азарт и настоящая страсть. Истории двух очень хрупких с виду, но таких бойких внутри девушек - победительниц республиканского конкурса ProfSkills 2025.

Конкурсное движение решает весьма масштабные задачи, среди них взращивание профессиональной рабочей элиты нового поколения, призванной в будущем развивать новую экономику. ProfSkills Belarus можно рассматривать еще и как кузницу кадров. Победители в своих компетенциях нередко остаются в колледжах и продолжают повышать свое мастерство.

Конкурс профмастерства состоит из 3 этапов: сначала выбираются лучшие претенденты в учреждениях образования, затем организуются региональные этапы, победители которых померяются силами в финале. Преемственность поколений определяет победителя. Благодаря поддержке старших товарищей и педагогов в конкурсное движение осознанно пришла и Валерия Батура. И не прогадала: заветное золото на республике и на международной арене.