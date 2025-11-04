Как прошла конференция "Дополнительное образование взрослых: национальные и региональные практики"

Научно-практическая конференция "Дополнительное образование взрослых: национальные и региональные практики" объединила учителей со всей Беларуси. Пространством для интенсива стал Минский областной институт развития образования.

Многоформатный марафон для более 100 учителей-предметников и начальных классов, педагогов дополнительного образования и методистов включал в себя питчинг, дискуссии, мастер-классы, семинары.

Только в Минской области высшую квалификационную категорию имеют 76 учителей. Своим опытом, инновациями и методиками они поделились на встрече с коллегами.