3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Как прошла конференция "Дополнительное образование взрослых: национальные и региональные практики"
Научно-практическая конференция "Дополнительное образование взрослых: национальные и региональные практики" объединила учителей со всей Беларуси. Пространством для интенсива стал Минский областной институт развития образования.
Многоформатный марафон для более 100 учителей-предметников и начальных классов, педагогов дополнительного образования и методистов включал в себя питчинг, дискуссии, мастер-классы, семинары.
Только в Минской области высшую квалификационную категорию имеют 76 учителей. Своим опытом, инновациями и методиками они поделились на встрече с коллегами.
Конференция ежегодная. В этом году она посвящена 85-летию со дня основания Минского областного института развития образования. В честь даты организована выставка-летопись учреждения.