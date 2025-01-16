Как в Беларуси оживляют историю архитектуры и какие сооружения могут восстать из руин

Мирский и Несвижский замки - историческое и культурное наследие Беларуси и без преувеличения ее визитная карточка.

Какие еще знаковые сооружения могут восстать из руин? С какими сложностями сталкиваются реставраторы при восстановлении исторических объектов? И почему государство вкладывает в то, что глубоко зарыто в недрах истории?