Как в Беларуси оживляют историю архитектуры и какие сооружения могут восстать из руин

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Мирский и Несвижский замки - историческое и культурное наследие Беларуси и без преувеличения ее визитная карточка.
Какие еще знаковые сооружения могут восстать из руин? С какими сложностями сталкиваются реставраторы при восстановлении исторических объектов? И почему государство вкладывает в то, что глубоко зарыто в недрах истории?
Смотрите в проекте "На контроле Президента" при поддержке Комитета госконтроля. В четверг, 16 января, в вечернем эфире на "Беларусь 1".