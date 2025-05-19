Как в Беларуси регулируются пассажирские перевозки на общественном транспорте

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В Беларуси уже около 20 лет действуют социальные стандарты, регулирующие пассажирские перевозки. Их основная задача - обеспечить каждому гражданину минимальный гарантированный уровень транспортного обслуживания. Это проявляется, например, в обязательном количестве рейсов в населенные пункты (в том числе с численностью жителей от 20 человек), в наличии пассажирских терминалов, а также в регулярном обновлении автопарка.

Зачем они нужны и как работают, рассказал начальник главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Гладкий в проекте "Актуальное интервью".

"Социальные стандарты - это минимум услуг. Непосредственная задача заказчиков перевозок, исполкомов, операторов оценивать рынок транспортных услуг, предложения, которые есть у населения в части транспортного обслуживания и, безусловно, реагировать на это путем изменения маршрутов, добавления рейсов, изменения расписания", - отметил Андрей Гладкий.

В зависимости от востребованности транспорта может увеличиваться или уменьшаться количество маршрутов. "Допустим, в рабочие дни всегда на маршруты выходит большее количество транспортных средств. Если говорить о сезонности, то здесь по большей части необходимо рассматривать обслуживание садоводческих товариществ. Допустим, зимой люди фактически проживают в городе и на дачные участки не ездят. С наступлением весны, безусловно, количество рейсов в таком направлении увеличивается", - рассказал Андрей Гладкий.