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Как в Беларуси регулируются пассажирские перевозки на общественном транспорте
В Беларуси уже около 20 лет действуют социальные стандарты, регулирующие пассажирские перевозки. Их основная задача - обеспечить каждому гражданину минимальный гарантированный уровень транспортного обслуживания. Это проявляется, например, в обязательном количестве рейсов в населенные пункты (в том числе с численностью жителей от 20 человек), в наличии пассажирских терминалов, а также в регулярном обновлении автопарка.
Зачем они нужны и как работают, рассказал начальник главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Гладкий в проекте "Актуальное интервью".
"Социальные стандарты - это минимум услуг. Непосредственная задача заказчиков перевозок, исполкомов, операторов оценивать рынок транспортных услуг, предложения, которые есть у населения в части транспортного обслуживания и, безусловно, реагировать на это путем изменения маршрутов, добавления рейсов, изменения расписания", - отметил Андрей Гладкий.
В зависимости от востребованности транспорта может увеличиваться или уменьшаться количество маршрутов. "Допустим, в рабочие дни всегда на маршруты выходит большее количество транспортных средств. Если говорить о сезонности, то здесь по большей части необходимо рассматривать обслуживание садоводческих товариществ. Допустим, зимой люди фактически проживают в городе и на дачные участки не ездят. С наступлением весны, безусловно, количество рейсов в таком направлении увеличивается", - рассказал Андрей Гладкий.
Он заметил, что для населенных пунктов есть стандарт по количеству маршрутов: "Для населенных пунктов в численности от 20 до 50 человек должно быть еженедельно обеспечено не менее 8 рейсов, чтобы люди с малых населенных пунктов могли добраться в районные центры по каким-то своим потребностям, надобностям".