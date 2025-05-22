Как вербовщики заманивают в наркобизнес - истории тех, кто уже попался и "присел"

как вербуют в наркобизнес - вся правда о быстрых деньгах и высоком доходе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3efa596c-f5c4-420f-9424-954601c77667/conversions/d0d1fdb1-d32d-41c9-bb63-5b031d496545-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3efa596c-f5c4-420f-9424-954601c77667/conversions/d0d1fdb1-d32d-41c9-bb63-5b031d496545-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3efa596c-f5c4-420f-9424-954601c77667/conversions/d0d1fdb1-d32d-41c9-bb63-5b031d496545-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3efa596c-f5c4-420f-9424-954601c77667/conversions/d0d1fdb1-d32d-41c9-bb63-5b031d496545-xl-___webp_1920.webp 1920w

В последнее время в соцсетях и мессенджерах появляется все больше сообщений с названиями типа "подработка", "быстрые деньги", "высокий доход", также появились паблики в Instagram, TikTok, "ВКонтакте", где предлагают взять "на работу без опыта" и т. п. Сладкий вкус легких денег манит. Этим и пользуются владельцы интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропов, заманивая новых жертв.

О том, как происходит вербовка, и что потом случается с курьерами наркошопов, рассказали в Генеральной прокуратуре.

Как заманивают жертв

Набирая новый "персонал", организаторы интернет-магазинов по продаже наркотиков и психотропов обещают быстрый заработок без серьезных усилий и, что особенно важно, полную безопасность. В объявлениях и переписках избегают упоминания слова "наркотики", заменяя его на нейтральные формулировки: "доставка посылок", "размещение товаров", "работа в интернет-магазине" или "логистика". Потенциальных курьеров убеждают, что их роль незначительна: "Ты не продаешь, ты только доставляешь", "Это просто химические вещества, их даже не запрещают".

Вербовщики активно манипулируют жертвой, используя психологические приемы: обещают помощь с долгами, хвалят за "решительность" или называют "надежным партнером". Такие методы создают иллюзию поддержки и значимости, заставляя человека поверить в легальность и безопасность работы.

История парня из Бобруйска

В мессенджере 16 марта 2024 года молодой человек получил сообщение - заманчивую, на первый взгляд, возможность заработать, занявшись раскладкой наркотиков. Для трудоустройства ему предложили два варианта: либо передать паспортные данные, либо внести денежный залог. Первоначально парень отказался, осознавая риск и не желая раскрывать личную информацию. Однако спустя короткое время куратор снова вышел на связь, уверяя, что все формальности можно обойти - без залога, без документов, лишь с условием "отработать" залог. Молодой человек согласился.

Утром 18 марта он получил точные координаты тайника. Направляясь туда, он волновался, но желание быстро заработать пересилило сомнения. Достав психотропное вещество, предназначенное для дальнейшей расфасовки, направился домой. А по дороге его задержали правоохранители.

Суд признал молодого человека виновным по ч. 4 ст. 328 УК в незаконном обороте психоактивных веществ в составе организованной группы, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и штраф в размере 4 тыс. рублей.

История девушки из Мозырского района

Весной 2024 года девушка получила предложение через мессенджер стать курьером наркошопа. Она хотела быстро заработать. В начале июня ей поручили забрать так называемый мастер-клад - крупную партию расфасованных психотропных веществ, которые она должна была скрыть в тайниках в Мозыре и Калинковичах, но из-за пристрастия к алкоголю девушка не успела справиться с заданием вовремя. Это разгневало ее кураторов, девушке стали открыто угрожать расправой. Она спрятала запрещенный груз в укромном месте в лесу неподалеку от своего дома, надеясь таким образом избавиться от проблемы.

Уже вечером 19 июня 2024 года от сотрудников милиции она узнала, что ее фотографии и персональные данные размещены в интернете с призывом за вознаграждение ее "наказать" за хищение груза. Вскоре правоохранители обнаружили тайник и изъяли запрещенные вещества.

Уголовной ответственности девушке избежать не удалось. Суд признал ее виновной в участии в организованной группе, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

А теперь самое главное!

Правда, которую вам не скажет ни один куратор на "собеседовании": владельцы наркошопов не собираются делиться своей прибылью, курьеры для них - это всего лишь расходный материал. Чтобы "подсадить" и сформировать ощущение безопасности и анонимности, владельцы наркошопов действительно платят за первые задания. Однако вскоре ситуация меняется: выплаты задерживаются, задания становятся все рискованнее, а при попытке отказаться от "работы" кураторы угрожают сдать курьера милиции или расправиться с ним.