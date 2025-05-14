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Как законом будет регулироваться риелторская деятельность в Беларуси и кто сможет стать риелтором
В Беларуси работают порядка 1,1 тыс. риелторов и около 2 тыс. агентов, которые осуществляют деятельность в сфере недвижимости. Закон выводит на новый уровень правовое регулирование в этой сфере и направлен на повышение качества оказания гражданам, субъектам хозяйствования, риелторских услуг.
О том, что изменится для риелторов и агентов, рассказал министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко в "Актуальном интервью".
Запрос на создание такого консолидирующего объединения, как палата риелторов, в среде профессионального риелторского сообщества был достаточно давно. Будет создана организация, которая будет состоять из профессионалов, осуществляющих деятельность в этой сфере.
"Одной из задач будет максимальное содействие обеспечению прав и законных интересов граждан. То есть риелторская палата будет работать совместно с государственными органами над тем, чтобы риелторами, участниками рынка риелторской деятельности соблюдалось законодательство", - отметил Евгений Коваленко.
Министр юстиции подчеркнул, что согласно нормам закона, риелторскую деятельность вправе будут осуществлять члены палаты риелторов. Чтобы стать членом палаты риелторов, нужно удовлетворять квалификационным требованиям и получить соответствующий аттестат, который выдается Министерством юстиции по итогам прохождения испытания. Но само вступление в палату осуществляется по заявительному принципу.
Самая резонансная норма закона - это упразднение агентов по недвижимости. Были выработаны подходы, которые обеспечивают максимально комфортный переход из статуса агента в статус риелтора. "В соответствии с действующим законодательством, риелтором может быть только то лицо, которое обладает юридическим, экономическим либо строительным образованием. Нормы закона снимают требования к этому образованию. Главное, чтобы это было высшее образование. Тем самым нынешние агенты, имеющие другое образование, обладая уже наработанными навыками, знаниями, беспрепятственно смогут сдать квалификационный экзамен и действовать уже в новом статусе", - рассказал Евгений Коваленко.