Какая погода ждет белорусов на выходные и в начале следующей недели, рассказали в Белгидромете

Какой погоды ждать белорусам на выходных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погодные условия во второй декаде сентября в разных регионах Беларуси будут весьма контрастными. Так, восток страны останется под опекой блокирующего антициклона, который станет преградой на пути движения атлантических циклонических вихрей. Поэтому жители восточных регионов страны в большинстве дней продолжат наслаждаться солнечной и сухой погодой, а вот западу страны, где скажется влияние атмосферных фронтов, повезет меньше - пасмурно, дождливо, ветрено.

При этом в целом по стране сохранится не по сезону теплая погода с ночными минимумами от 7-8 до 14-16 градусов тепла и дневными максимумами от 16-19 до 23-25 градусов выше нуля, лишь 15 сентября (понедельник) и 17 сентября (среда) местами в дождях и при более плотной облачности максимальные значения температуры воздуха не превысят плюс 14-15 градусов.

Под влиянием неустойчивых воздушных масс и фронтальных разделов, смещающихся на фоне области повышенного атмосферного давления, время от времени будут отмечаться дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. При активном развитии атмосферных процессов ночью 12 сентября (пятница) во многих районах Брестской и Гродненской областей дожди будут достигать сильных критериев. При этом в дневные часы 14 сентября (воскресенье) и ночью 15 сентября (понедельник) в отдельных районах страны будет усиливаться ветер с порывами 15-18 м/с.



В ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут сгущаться непродолжительные туманы.

В пятницу, 12 сентября, преимущественно по западной части страны временами будут дожди, ночью во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидаются сильные дожди. Местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 7 градусов по востоку до плюс 16 градусов по западу, днем будет 16-22 градуса тепла, по востоку - до плюс 25 градусов.

В субботу, 13 сентября, ночью в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, по крайнему востоку - плюс 7-8 градусов, днем будет 18-24 градуса тепла.

В воскресенье, 14 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В дневные часы местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 7 градусов по востоку до плюс 16 градусов по западу. Днем будет 19-25 градусов выше нуля.

В понедельник, 15 сентября, преимущественно по западной части страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Ночью в отдельных районах прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов тепла. Днем будет 17-24 градуса выше нуля, местами - плюс 15-16 градусов.

Во вторник, 16 сентября, местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов тепла. Днем будет от плюс 17 градусов по северо-западу до плюс 25 градусов по юго-востоку.