Какие ставки на кукурузу в Беларуси в условиях потепления климата и засухи в программе "Актуальное интервью" рассказал гендиректор НЦП НАН Беларуси по земледелию Сергей Кравцов.

По словам гендиректора, кукуруза не новая культура для Беларуси. Несмотря на то что в Советском Союзе ее селекцией занимались другие республики (Молдавия, Украина, юг России), а у БССР селекционного процесса не было, первый гибрид, полесский, появился 21 год назад.

По урожаю кукурузы 2024 год хороший - 10 млн т, отметил он. "А что такое 10 млн? Это серьезный показатель. У нас на каждого человека получается тонна зерна, - подчеркнул гендиректор. - Это продовольственная безопасность. Если взять 90-е годы, у нас там 3-4 млн было, а в расцвет в советские времена - 7-7,5 млн. Все остальное нам Украина давала, а мы у себя только фуражные культуры возделывали. Потом большая страна распалась, стало необходимо ввести в продовольственную безопасность именно свое. А продовольственная безопасность страны, как Президент говорит, это в первую очередь семена. Да, может, мы не дотягиваем чуть-чуть где-то по каким-то культурам, но они наши. И нам не нужно ни у кого просить".

Кравцов: В селекции Беларусь идет в ногу со временем В открытой конкуренции Беларусь соперничает по кукурузе с более чем 30 странами 15.10.2024 19:45

По семеноводству кукурузы Беларусь из всех стран мира самая молодая. "Семеноводство кукурузы отличается от семеноводства всех остальных культур: от зерновых, крупяных, картофеля, технических - от всех. Потому что там своя технология, свой способ выращивания, уборки и доработки", - констатировал Сергей Кравцов.

В Гомельской и Брестской областях кукурузу убирают в початках, обратил внимание он. "Потому что если прямым комбайнированием выбирать кукурузу, как мы выбираем фураж, мы не достигнем необходимой всхожести, жизненной энергии этого семечка, потому что оно будет травмироваться. А нам нужно убрать в початках, досушить початки, после их физиологической спелости обмолотить, протравить, тогда только можно ее сеять", - рассказал о технологическом процессе гендиректор.

Сергей Кравцов:

"Мы построили 2 своих завода в Ивацевичах и Мозыре. Они на сегодняшний день загружены на 100 %. Мы не думали, что на миллионе гектаров мы будем высевать кукурузу. Мы думали остановиться там на полумиллионе, максимум 700 тыс. остановиться. И мощности этих заводов были загружены соответственно. А сейчас мы расширились благодаря ученым. Потому что мы увидели, что в Республике Беларусь можно возделывать кукурузу и на зерно. Раньше мы только использовали на силос".