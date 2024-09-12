3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Какие ставки на кукурузу в Беларуси в условиях потепления климата и засухи
Какие ставки на кукурузу в Беларуси в условиях потепления климата и засухи в программе "Актуальное интервью" рассказал гендиректор НЦП НАН Беларуси по земледелию Сергей Кравцов.
По словам гендиректора, кукуруза не новая культура для Беларуси. Несмотря на то что в Советском Союзе ее селекцией занимались другие республики (Молдавия, Украина, юг России), а у БССР селекционного процесса не было, первый гибрид, полесский, появился 21 год назад.
По урожаю кукурузы 2024 год хороший - 10 млн т, отметил он. "А что такое 10 млн? Это серьезный показатель. У нас на каждого человека получается тонна зерна, - подчеркнул гендиректор. - Это продовольственная безопасность. Если взять 90-е годы, у нас там 3-4 млн было, а в расцвет в советские времена - 7-7,5 млн. Все остальное нам Украина давала, а мы у себя только фуражные культуры возделывали. Потом большая страна распалась, стало необходимо ввести в продовольственную безопасность именно свое. А продовольственная безопасность страны, как Президент говорит, это в первую очередь семена. Да, может, мы не дотягиваем чуть-чуть где-то по каким-то культурам, но они наши. И нам не нужно ни у кого просить".
Кравцов: В селекции Беларусь идет в ногу со временем
В открытой конкуренции Беларусь соперничает по кукурузе с более чем 30 странами
По семеноводству кукурузы Беларусь из всех стран мира самая молодая. "Семеноводство кукурузы отличается от семеноводства всех остальных культур: от зерновых, крупяных, картофеля, технических - от всех. Потому что там своя технология, свой способ выращивания, уборки и доработки", - констатировал Сергей Кравцов.
В Гомельской и Брестской областях кукурузу убирают в початках, обратил внимание он. "Потому что если прямым комбайнированием выбирать кукурузу, как мы выбираем фураж, мы не достигнем необходимой всхожести, жизненной энергии этого семечка, потому что оно будет травмироваться. А нам нужно убрать в початках, досушить початки, после их физиологической спелости обмолотить, протравить, тогда только можно ее сеять", - рассказал о технологическом процессе гендиректор.
Сергей Кравцов:
"Мы построили 2 своих завода в Ивацевичах и Мозыре. Они на сегодняшний день загружены на 100 %. Мы не думали, что на миллионе гектаров мы будем высевать кукурузу. Мы думали остановиться там на полумиллионе, максимум 700 тыс. остановиться. И мощности этих заводов были загружены соответственно. А сейчас мы расширились благодаря ученым. Потому что мы увидели, что в Республике Беларусь можно возделывать кукурузу и на зерно. Раньше мы только использовали на силос".
"В силу того что идет и потепление климата, и ежегодные засухи, а кукуруза относится к С4 группе растений. Это более устойчивая группа растений, которые на килограмм поглощения воды дают в 2 раза больше органического вещества, чем зерновая группа. Поэтому они более адаптивны к изменениям климата. И все начинают выращивать эту культуру", - пояснил он.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Руководитель будущего" объединил студентов БГУ. Расскажем, на что направлена инициатива
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов