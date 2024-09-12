Кравцов: В селекции Беларусь идет в ногу со временем

В селекции Беларусь идет в ногу со временем. Об этом в программе "Актуальное интервью" заявил гендиректор НЦП НАН Беларуси по земледелию Сергей Кравцов.

Он рассказал о своей поездке в Китай, где ему показали весь селекционный процесс, он имел возможность сравнить. "Лаборатории, с какими приборами они работают, как высевают, как делают учеты, как считают семена - ничем мы не отличаемся. Весь набор техники, весь набор инструментов, которые необходимы, я видел в Китае, у нас он тоже есть", - констатировал он.

В Беларусь приходят все мировые фирмы, которые по агроклиматическим условиям на уровне Республики Беларусь, отметил он. "Они к нам с удовольствием идут и привозят продукты, свои сорта, свои гибриды, свою технологию", - подчеркнул Сергей Кравцов.

По словам гендиректора, в открытой конкуренции Беларусь соперничает по кукурузе с более чем 30 странами. "Среди всех самых лучших наша страна занимает достойное место, - уверен ученый. - По зерну мы уступаем, но иностранные фирмы тоже очень уступают".

На президентском экспериментальном поле, за которое ученые благодарны главе государства, есть возможность доказать и показать, что белорусское лучше, считает специалист.

"Президент там контролирует все - от посева до уборки. И делает свои выводы по каждой культуре. На этом поле разбежка иностранных сортов от 97 ц (сейчас мы убираем там) до 170 ц", - рассказал он.

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Критика - это очень хорошо, уверен он. "Мы не схватили бога за бороду ни в коем случае. Селекция шагает семимильными шагами. Но шагает и технология производства семимильными шагами. Сейчас есть различные способы защиты растений, новые действующие вещества приходят, новые микроудобрения, удобрения, ретарданты, стимуляторы роста", - перечислили гендиректор.

Сергей Кравцов отметил, что по кукурузе белорусские ученые перешли на новый уровень развития - на более сложные гибриды. "Обогащаем этот процесс гетерозисом, применяем те гибриды, откуда можно побольше взять хозяйственно полезных свойств, чтобы улучшить качество получаемого гибрида. Сейчас смотрим не только на урожайность зеленой массы, но и чтобы эта зеленая масса обладала незаменимыми аминокислотами, которые необходимы для нашей отрасли животноводства, чтобы там была обеспеченность энергией, кормовыми единицами и обменной энергией", - рассказал он.