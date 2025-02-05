Какие тайны открыло дело о геноциде и на чем сейчас играют фальсификаторы истории

Какую правду пытались скрыть нацистские преступники в годы войны, и на чем сейчас играют фальсификаторы истории? Об этом смотрите в авторской рубрике "Площадка".

Сокрытие следов нацистских преступлений. Наверное, журналисты, раньше об этом мало говорили, или недостаточно. Причем правду о своей политике геноцида белорусского, советского народа нацисты пытались скрыть еще в годы Великой Отечественной войны.

Недавно Верховный суд вынес обвинительный приговор по второму в истории суверенной Беларуси делу о геноциде в годы войны в отношении командира 118‑го украинского батальона охранной полиции Смовского. Свидетелем по делу проходил замдиректора Национального архива кандидат исторических наук Святослав Кулинок, человек, большую часть жизни посвятивший изучению истории. Он рассказал об уничтожении следов преступлений.

Святослав Кулинок, свидетель по делу Смовского, заместитель директора Национального архива, кандидат исторических наук:

"Это была целенаправленная акция, которая проводилась нацистской Германией после поражения на Курской дуге. Когда стало очевидно, что война закончилась, акция начала набирать обороты, она занималась сокрытием следов нацистских преступлений на восточном фронте, в том числе в Беларуси. Суть была в том, чтобы раскапывать места массового уничтожения, эксгумировать трупы и уничтожить их путем сожжения в портативных кремационных печах".

Эта акция была совершенно секретной, практически не велась документация. Но все же удалось установить не менее 30 таких мест. Да, эксгумацией тел обычно заставляли заниматься военнопленных или местных жителей. Потом убивали и их, тоже сжигали в адских печах.

Попытка сокрытия следов преступлений дала почву для разного рода фальсификаторов, которые пытаются обелить нацистов и их прислужников. Как и сейчас пытаются представить виновными в преступлениях нацистов партизан.

Святослав Кулинок:

"1941 год, о каком мы говорим партизанском движении? Оно разрозненное, малочисленное, оно сформировалось потом. В 1941 году были единичные отряды партизан. Это не мешало немцам проводить крупные карательные операции".

Одна из самых страшных карательных операций - "Зимнее волшебство", освейская трагедия 1943 года. Согласно немецким документам, было более 440 выжженных деревень, более 10 тыс. уничтоженного гражданского населения, вывезенные в рабство люди. При этом потери партизан составили меньше 100 человек. Так каковы же были цели этой карательной операции, против кого она в первую очередь проводилась? Ответ очевиден.

Святослав Кулинок:

"Еще один маленький факт. Дело в том, что немцы с 1942 года начинают реализовывать такую практику, как создание лжепартизанских формирований. Это небольшие формирования их немецких пособников, которые засылались в леса под видом партизан. Их главной задачей было вбить клин между гражданским населением и партизанами. Они, выдавая себя за партизанов, грабили, насиловали, убивали".

После войны Запад укрывал тысячи преступников, пытаясь скрыть правду. Смовский жил в Германии, потом в США. Там не только не интересовались его кровавым прошлым, но и восхваляли убийцу.

Вовсе не цветущий сад хотели создать на нашей земле нацисты. И убийства мирных жителей - это не частные случаи, это система, которая имела четкий план и методы достижения.