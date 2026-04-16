Каким будет новый путь Венгрии после выборов, рассказала аналитик Абухович
Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах в Венгрии, получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 138 из 199 мест. Мадьяр сменит Виктора Орбана, занимавшего этот пост с 2010 года.
Каким будет новый путь Будапешта, в студии "Первого информационного" рассказала аналитик Юлия Абухович.
"Когда мы говорим о том, что победила оппозиция, стоит очень внимательно посмотреть, что это за оппозиция. По идее, это оппозиция к правящей партии. Если посмотреть на то, какие нарративы, какую политику она продвигает, то это Орбан 2.0.То есть это националистическое пристрастие", - отметила она.
Аналитик напомнила: в апреле 2006 года на парламентских выборах в Венгрии проиграла партия "Фидес", возглавляемая Виктором Орбаном.
"В ту кампанию было очень много партий, получался такой "европейский компот". Что мы видим сейчас? На нынешних выборах это все одно и то же направление. Никакой реальной оппозиции нет - ни левых, ни зеленых, никого. То есть это победа Орбана, потому что он создал чистое национальное государство. Мадьяр - выходец из партии Орбана, и он продвигает те же нарративы, но это как бы обновленная версия 2.0. Мадьяр и выехал на том, что идеи, которые продвигал Орбан, немножечко повернул, и не в пользу Орбана. Защита национальных интересов в отход от того, что Орбан в последнее время защищал международную повестку, и сближение с Европейским союзом, чтобы улучшить экономическую ситуацию в государстве. То есть практически ничего не меняется", - прокомментировала аналитик.
При этом Европейский союз выдвинул Мадьяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро европейских субсидий.
Среди ключевых требований указаны разблокировка кредита Украине в размере 90 млрд евро, снятие вето на пакет санкций против Москвы, проведение антикоррупционных проверок, а также отмена решений эпохи премьер-министра Орбана, нарушающих правила ЕС, в том числе в сфере обращения с мигрантами.
"Мадьяр будет выполнять запросы Брюсселя, это его отличительная черта. Он будет выполнять эти 27 пунктов. Здесь его позиция однозначна. Он такой проевропейский, но с сохранением национальных традиций", - уверена Юлия Абухович.
По ее словам, новый премьер сделает акцент на том, что все это ради благополучия и развития Венгрии. Но при этом надо понимать: все то, что он хочет сделать для Венгрии, сохранив национальное государство, для него это будет сложно. При этом все его попытки быть ближе к Брюсселю будут критиковаться оппозицией. "Он пойдет, скорее всего, по пути той же Франции, Германии, которые отказываются от национального суверенитета в пользу глобального Европейского союза, чего Венгрия раньше не делала. А это нормальное существование: будет сильным Европейский союз - будет сильным и наше отдельно взятое государство. То есть он будет вот в этих рамках действовать", - подытожила аналитик.