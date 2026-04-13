Каким был Юрий Гагарин и как его "Поехали!" изменило мир, рассказала племянница космонавта

Фото: РИА Новости

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в роддоме города Гжатска. Это был небольшой городок, но, как бы сегодня сказали, очень экономически развитый - была своя лесопилка, завод по производству льна и кирпича, ткацкая фабрика, электростанция и даже звуковой кинотеатр.

В 1968 году город переименовали в Гагарин - в честь человека, который открыл миру космос. Сегодня практически весь город пропитан темой космоса, а образ Юрия Гагарина встречается буквально на каждом шагу - его фотографиями украшены автобусные остановки, улицы носят его имя, а памятник первому космонавту величественно стоит на площади рядом с гостиницей "Восток", названной в честь корабля, на котором он отправился в космос. Здесь живет и работает племянница Гагарина, Тамара Дмитриевна Филатова, хранительница воспоминаний о родном дяде, которого она безумно любила.

Тамара Филатова

"У него была красивая улыбка, была харизма. Греческой красотой он не обладал. Это чисто русское лицо, но у него было столько обаяния!" - вспомнила племянница покорителя космоса.

У них была необыкновенная связь. Юрий Гагарин ее крестил 13-летним мальчиком, а потом всю жизнь оберегал и баловал, всегда привозил дорогие подарки. Только спустя много лет, когда Тамара Дмитриевна стала заниматься музеем и общаться с его педагогами по Саратовскому училищу, узнала, как студент дядя Юра зарабатывал на эти подарки.

"Когда я просмотрела журналы успеваемости, увидела много пропусков. Сказала тогда, что его сильно расхваливают, какой он был замечательный. Он же прогульщик, - с улыбкой рассказала Тамара Филатова. - Мне объяснили, что тогда он ходил подрабатывать на Волгу: разгружал баржи, работал грузчиком, причем работал в ночную смену, потому что платили больше".

Юрий Гагарин в молодости

И так как Юрий Гагарин был отличником учебы, ему после тяжелой ночи разрешали не приходить на занятия. И только тогда, призналась женщина, поняла цену тем полученным от него в детстве подаркам.

О том, что любимый дядя Юра в космосе, Тамара Дмитриевна узнала в школе. Для нее это стало настоящим шоком и ужасом.

"На перемене пришла классная руководитель, уточнила, действительно ли у меня дядя летчик. "Это Юрий Алексеевич Гагарин? Тамара, ты знаешь, он в космосе", - сказала тогда учитель. Конечно, я очень за него перепугалась, заволновалась. Упала на парту и проплакала весь урок. А на следующей перемене она зашла в класс и спросила, почему реву, ведь дядя уже приземлился", - поделилась воспоминаниями племянница Юрия Алексеевича.

Сегодня, глядя на маленькие комнатки в доме родителей Юрия Алексеевича Гагарина, трудно представить жизнь большой семьи (родители, братья, старшая сестра уже со своей семьей). Вся мебель была сделана руками отца Юрия Гагарина, а интерьер - от занавесок до лоскутных одеял - его матерью. В комнате Юрий жил со своим младшим братом Борисом. Ребята спали на небольшой кровати валетом. В этом же помещении учились, делали уроки, играли и читали книги.

Юрий Гагарин в Гжатске стал пионером и очень этим гордился. Он считал, что пионер - всем пример. Для него это было почетное и важное звание.

По рассказам сотрудников музея-заповедника Ю.А. Гагарина, интерес к чтению литературы к Юрию Алексеевичу перешел от мамы, а любовь к музыке - от отца. Он был музыкант-самоучка и виртуозно играл на гармони, но сам Юрий больше предпочитал не играть, а слушать, поэтому в доме осталось очень много его личных пластинок, отмеченных буквой "Ю".

"Он умел делать все своими руками, много читал, занимался спортом, обладал тягой к знаниям. Есть разносторонние люди, но Юрий Алексеевич был развитым во всем. Наверное, это сыграло решающую роль в выборе первого космонавта", - предположила заведующая мемориальным отделом музея-заповедника Ю.А. Гагарина Анна Бурчик.

Фото семьи Юрия Гагарина

Когда началась Великая Отечественная война, Юрию Гагарину было 7 лет. Семья тогда жила в деревне Клушино, буквально в 20 км от Гжатска. И чудом выжила. Во время Великой Отечественной войны город был под немецкой оккупацией. Семью Гагариных выгнали из их дома. Сначала они жили в сарае, потом отец построил землянку, своими руками сложил русскую печь. Она давала тепло и возможность приготовления еды. В помещении семья Гагариных прожила 1,5 года до освобождения города. Это случилось в марте 1943-го.

Именно во время Великой Отечественной мальчик Юра влюбился в небо - стал свидетелем воздушного боя советских летчиков с немецкими. Потом были аэроклуб ДОСААФ в Саратове, летное училище в Оренбурге, служба в Мурманске и отбор в первый отряд космонавтов, который держался в строгом секрете, не знала даже семья. Из 20 претендентов отобрали 6 лучших, но именно Юрию Гагарину выпала честь и невероятная ответственность стать первым.

Фото Юрия Гагарина во время учебы

Его знаменитое "Поехали!" облетело весь мир. СССР открыл эру пилотируемой космонавтики, а сам Юрий Гагарин своей белозубой улыбкой и открытым взглядом покорил сердца миллионов, но мало кто тогда знал и понимал, что это был настоящий подвиг. Из семи испытательных полетов, которые прошли до гагаринского, успешными были только три - это полет Белки и Стрелки в августе 1960-го и непосредственно в марте 1961-го собак Чернушки и Звездочки. А в ходе самого полета Гагарина произошло 11 нештатных ситуаций, первая из которых началась еще на Земле.

Павел Гайдук, заместитель заведующего отделом музея космонавтики (Москва):

"За день до вывоза ракеты на стартовый стол произошло стандартное взвешивание космонавта в экипировке - катапультное кресло космического корабля и скафандр. В ходе взвешивания относительно предыдущего дня обнаружился перевес в 14 кг. Дальше последовали другие нештатные ситуации, которые косвенно зависели от той, потому что корабль начали облегчать. Срезали 30 кг лишнего кабеля, автоматику ракеты, интегратор, завысили орбиту. Ракета уже была вывезена на стартовый стол, вертикализована и висела на опорах, но в моменте в корабле срезали лишние обратные связи между его элементами".

спутник в космосе

Неспокойно прошел и спуск с орбиты. Обшивка капсулы загорелась, температура снаружи была от 3-5 тыс. °C. По стеклам иллюминаторов потекли струйки расплавленного металла, а сама кабина начала потрескивать. На спускаемом аппарате Юрий Гагарин вошел в атмосферу Земли со скоростью 8 км в секунду. Перегрузка была колоссальной. Вес космонавта увеличился в 12 раз, то есть его 70 кг превратились в 840 кг.

После сообщений о полете человека в космос в этот день все школы прекратили занятия, а предприятия - работать. К своему дому Тамара Дмитриевна протолкнулась с трудом - было очень много легковых машин, а в доме невозможно было сосчитать людей. В помещении появились три телефонных аппарата, которых никогда не было. Мама Тамары Дмитриевны, ее братья Валентин и Борис постоянно отвечали на звонки, которые поступали со всех уголков земного шара.

21-ю "Волгу" Юрию Гагарину подарили после его полета в космос. С виду обыкновенный серийный автомобиль, но есть очень много интересных деталей. Например, именной номер 78-78мод. Во-вторых, черный цвет, который был не характерен для 21-х "Волг". Но самое интересное - небесно-голубой салон. Видимо, хотели, чтобы Юрий Алексеевич и на земле мечтал о небе.

"Волга" Юрия Гагарина

Еще один подарок - новый дом для родителей. Из-за него Юрий Гагарин не смог приехать в родной город сразу после полета. Так как он уже был знаменит на весь мир, "наверху" решили, что деревянный дом не соответствует статусу первого космонавта Земли, и за два месяца построили новый и перевезли из деревни Клушино целый сад. Деревья везли на самосвале. Они все были в цвету, но их так аккуратно пересадили, что ничего не повредилось, и они также цвели и плодоносили в этом же году. Дядя Юра приехал в цветущий сад и новый дом. Это было 17 июня 1961 года. Хотели его встретить очень пышно, планировали чуть ли не на руках внести в город, а он об этом узнал и решил приехать пораньше", - добавила Тамара Дмитриевна.

Дом родителей Юрия Гагарина

Юрий Гагарин не только открыл эру пилотируемой космонавтики, но и в прямом смысле открыл дорогу в космос. После его полета там побывало более 600 человек из 40 стран мира. Среди них много уроженцев Беларуси, но настоящий космический прорыв для страны произошел в марте 2024-го, когда впервые в истории суверенной Беларуси в космос полетела Марина Василевская.

Юрий Гагарин делал очень многое для своего города. Например, благодаря ему был построен завод "Динамик". Для сравнения: тогда в городе проживали 12 тыс. человек, а на заводе работали 1,2 тыс. (то есть каждый десятый). Благодаря его поддержке, Гжатск из районного центра превратился в благоустроенный город - появилось центральное водоснабжение и асфальтированные дороги, были построены новые школы, жилые дома, кинотеатр, космос и гостиница "Восток". Он мечтал сделать еще больше, но не успел. И сегодня, спустя 65 лет после первого космического полета, каждый житель уже города Гагарин помнит человека, который открыл миру дорогу в космос.