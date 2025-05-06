Казалось бы, что пора западным политикам обратить внимание на свои проблемы, но вместо этого они вновь обрушились на парад в честь Великой Победы. Не дает им покоя наша слава. В общем, старая песня, но звучит все более навязчиво для членов ЕС. Нашим же главным оружием против забвения и лжи остаются ветераны.

Имплементация Каи Каллас в евроструктуре привела к гораздо большему эффекту, нежели можно было представить. Решительная чиновница запросто угрожает теперь коллегам, которые могут посметь отправиться на парад 9 мая в Москву, ее тявканье резонировало по всему континенту.

Надо полагать, даже если, к примеру, французский народ захочет увидеть своего президента на торжестве победителей, то Эмманюэль Макрон не рискнет отправиться в Москву - Каллас ведь пообещала значительные последствия. Эту ситуацию, конечно, обсудили в Беларуси уже со всех сторон, хотя речь идет о давно сформированном тренде, который подкреплен и "героическими победами" Запада над памятниками советским воинам, и попытками искажения правды о войне. Так что нынешние демократические запреты 9 мая вполне банальны и, может быть, меньше нам стоит поражаться глубине евроцинизма, а больше созидать, цементировать память об огненных сороковых и освободителях.

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"Прошло 80 лет. Уже единицы остались тех, которые все это пережили, будучи детишками или же взрослыми, ну те, кто воевали, их уже практически не осталось. Нам надо, извините, не языком ляпать, а чувствовать, что это такое, чтобы донести до нашей молодежи, хотя бы до следующего поколения, что эта Победа была, что ей надо гордиться", - заявил 8 апреля 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко.

А ведь пульс Победы продолжает биться в сердцах тех, кто подарил нам мир. Ветераны Великой Отечественной войны и сегодня буквально стоят в строю белорусской армии. Яков Федорович Тарасов решил приехать на тренировку воинов к параду. Теперь точно можно сказать, что войска к параду готовы. Солдаты и офицеры, которые жадно ловили каждое слово ветерана, как никогда понимают, что им теперь нужно нести ответственность за Беларусь. Мирной получили - такой же обязаны и сохранить! Именно они когда-нибудь расскажут внукам, что слышали живые слова освободителей. Так и "омолаживается" Великая Победа от поколения к поколению.

Яков Тарасов, партизан, ветеран Вооруженных Сил: "Рано утром наши разведчики проползли, чтобы посмотреть, где находятся немцы. Благодаря сигнальным ракетам советские войска пришли в деревню. И я со своим другом пошли на гору Лысая, на которой было наступление, искать оружие. У нас обрезы были, но хотелось добыть пистолет".

Яков Тарасов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4792d99-af8d-498b-bb55-52b1f20e0ce9/conversions/bb803448-3c6e-4dd6-8601-db4da609f97e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4792d99-af8d-498b-bb55-52b1f20e0ce9/conversions/bb803448-3c6e-4dd6-8601-db4da609f97e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4792d99-af8d-498b-bb55-52b1f20e0ce9/conversions/bb803448-3c6e-4dd6-8601-db4da609f97e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4792d99-af8d-498b-bb55-52b1f20e0ce9/conversions/bb803448-3c6e-4dd6-8601-db4da609f97e-xl-___webp_1920.webp 1920w Яков Тарасов

Между тем в Сети особо одаренные и комментирующие все и вся на удалении граждане не оставляют без внимания парад. Весьма обеспокоены тем, что война на пороге, а войска к празднику готовятся. Эх, посмотреть бы на чудака, который в ноябре 1941-го поставил под сомнение важность военного парада в Москве.