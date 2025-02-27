Какую задачу перед ведомственными СМИ поставил Игорь Петришенко

Ведомственным СМИ необходимо кардинально изменить подход к работе в интернете, это подчеркнул заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время итогового заседания коллегии Министерства информации, пишет БЕЛТА .

"В правительстве неоднократно поднимался вопрос о качестве ведомственных СМИ. Наконец-то дело сдвинулось, и на их площадках стала размещаться информация о решениях главы государства и правительства, событиях в стране. Задача - организовать на должном уровне работу с электронными ресурсами. Далеко не все ведомственные издания имеют свои отдельные сайты, стремясь использовать интернет-ресурс министерства или ведомства", - сказал Игорь Петришенко.