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Какую задачу перед ведомственными СМИ поставил Игорь Петришенко
Ведомственным СМИ необходимо кардинально изменить подход к работе в интернете, это подчеркнул заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время итогового заседания коллегии Министерства информации, пишет БЕЛТА.
"В правительстве неоднократно поднимался вопрос о качестве ведомственных СМИ. Наконец-то дело сдвинулось, и на их площадках стала размещаться информация о решениях главы государства и правительства, событиях в стране. Задача - организовать на должном уровне работу с электронными ресурсами. Далеко не все ведомственные издания имеют свои отдельные сайты, стремясь использовать интернет-ресурс министерства или ведомства", - сказал Игорь Петришенко.
Он также поручил руководителям всех министерств кардинально изменить подход к работе ведомственных СМИ в интернете. "Марат Сергеевич (Марков, министр информации. - Прим. БЕЛТА), продолжайте мониторинг таких СМИ. Там, где это необходимо, акцентируйте внимание соответствующих министерств на имеющихся недостатках. Оказывайте министерствам методическую помощь", - добавил вице-премьер.