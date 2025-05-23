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Караник обозначил приоритеты в работе НАН Беларуси

Обеспечить экономику прикладными научными разработками, инновационными решениями и прорывными проектами, сконцентрировать усилия на более перспективных направлениях. Такие приоритеты в работе Национальной академии наук обозначил новый председатель Президиума НАН Владимир Караник. 23 мая его коллективу представил премьер-министр.

Александр Турчин подчеркнул, что правительство возлагает большие надежды на научную школу в выполнении задач, поставленных Президентом.

Глава правительства также поблагодарил за работу предыдущего главу Национальной академии наук. Владимир Гусаков занимал должность с 2013 года, под его руководством Академия наук добилась многих значимых результатов.

НАН БеларусиАлександр ТурчинВладимир КараникНАН