Караник: Укрепление традиционных семейных ценностей позволяет повышать безопасность в мире

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e58d22c-a4f4-4bd1-bb3b-7a075cc14dca/conversions/1c468cc4-642e-4baf-b5f2-5d5226568819-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e58d22c-a4f4-4bd1-bb3b-7a075cc14dca/conversions/1c468cc4-642e-4baf-b5f2-5d5226568819-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e58d22c-a4f4-4bd1-bb3b-7a075cc14dca/conversions/1c468cc4-642e-4baf-b5f2-5d5226568819-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e58d22c-a4f4-4bd1-bb3b-7a075cc14dca/conversions/1c468cc4-642e-4baf-b5f2-5d5226568819-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Укрепление традиционных семейных ценностей позволяет повышать безопасность в мире. Таким мнением с журналистами поделился заместитель премьер-министра Владимир Караник перед международным форумом "Семья - основа демографического потенциала государства", сообщает БЕЛТА.

"Укрепление традиционных семейных ценностей, стимулирование рождения детей способствуют как укреплению демографической безопасности, так и в целом безопасности в мире", - сказал Владимир Караник.

По его словам, проблемы с глобальной безопасностью частично связаны с тем, что в некоторых странах произошла девальвация традиционных семейных ценностей. В этой связи заместитель премьер-министра процитировал слова Матери Терезы, которая на вопрос, что можно сделать для укрепления мира во всем мире, ответила просто: "Идите домой и любите свою семью".

"Именно ответственное отношение к будущим поколениям, к детям, внукам - это признак зрелости как отдельного человека, так и общества и государства в целом, - сказал Владимир Караник. - И я очень рад, что в нашей стране сохранена традиция трепетного отношения к семье, заботы о многодетных семьях, вообще семьях, воспитывающих детей, поддержки материнства и детства".

Заместитель премьер-министра обратил внимание, что особое, трепетное отношение к традиционным семейным ценностям испокон веков сформировали менталитет белорусского народа, каноны православной церкви. Ведь только союз мужчины и женщины способствует появлению новой жизни. А здоровая семья - это залог гармоничного, всестороннего развития ребенка.

"Трудно переоценить значение семьи. Мама и папа - это те люди, которые помогают нам делать первые шаги в жизни, которые искренне радуются нашим первым победам, которые помогают преодолевать первые трудности. Но главное - они нам передают традиции семьи и национальные традиции народа. Именно это обеспечивает крепкая семья. Связь поколений, сохранение исторической памяти являются тем фундаментом, опираясь на который мы строим будущее нашей независимой Беларуси", - сказал Владимир Караник.

Говоря о демографической ситуации, заместитель премьер-министра заметил, что, как и во всех развитых странах, в Беларуси увеличивается возраст вступления в брак, возраст рождения первого ребенка. Опросы показывают, что большинство белорусов планируют иметь двух детей, а это фактически уровень воспроизводства населения. На такую тенденцию повлияло повышение уровня жизни, гендерное равенство, равные возможности при участии в экономике страны. Желание сделать карьеру приводит к тому, что многие активные, умные, красивые женщины откладывают время вступления в брак и рождение детей. Следовательно, рождаемость падает.

"Естественно, это не может не настораживать, поэтому мы и дальше планируем расширять меры поддержки семей, воспитывающих детей. Планируем разрабатывать меры, которые позволят женщинам более эффективно совмещать учебу, профессиональную деятельность, карьеру с выполнением материнской функции", - сказал Владимир Караник.

Что касается повышения роли отца, заместитель премьер-министра считает важным уделять этому вопросу больше внимания на информационном уровне. Законодательство дает право отцам уходить в декретный отпуск, но пока такой возможностью пользуются не очень активно.

"Мы надеемся, что в некоторых семьях, где женщина занимает высокие должности, имеет высокооплачиваемую работу и карьерные перспективы, отец возьмет на себя основные функции воспитания детей, уйдет в декретный отпуск. Активнее будут помогать бабушки и дедушки. Где-то будет государство помогать. Планируется более активно сейчас развивать услуги ясельных групп", - сказал Владимир Караник.