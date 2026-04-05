Каранкевич рассказал о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства
За 30 лет союзного строительства сделано немало: технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы, защита общего рынка, а также создание своих уникальных товаров. Взаимовыгодное сотрудничество укрепило экономики двух стран, и они не просто устойчиво развиваются, но и показали свою силу даже в санкционный шторм. Взаимная торговля уже приблизилась к 55 млрд долларов, прибавив за три десятка в восемь раз. Все больше становится сфер нашей кооперации.
На неделе, в День единения народов Беларуси и России, мы презентовали свои возможности по импортозамещению на международном форуме "Энергопром" в Казани. Были представлены технологические решения для электросетевой инфраструктуры, газовой отрасли и атомной энергетики, а также обсуждение совместных проектов на двусторонних встречах и пленарном заседании.
О самых топовых проектах в белорусско-российском сотрудничестве корреспондент "Первого информационного" Светлана Лукьянюк спросила у белорусского вице-премьера Виктора Каранкевича на полях форума в Татарстане.
"Очень важно обеспечить развитие энергетического комплекса, - отметил заместитель премьер-министра Беларуси, - тем более мы вместе с Российской Федерацией работаем в параллельной энергосистеме, где в режиме реального времени идут перетоки. Для нас очень важно обеспечить надежность функционирования белорусской энергосистемы и развиваться в дальнейшем с внедрением новых технологий, которые и мы разрабатываем, и имеются у наших коллег в Российской Федерации".
В отношениях с Российской Федерацией у нас очень много точек соприкосновения, сказал вице-премьер. "Это реализация совместных инновационных импортозамещающих проектов, а это как раз возможность производства востребованного оборудования в Беларуси. Второе - это вопрос, связанный с сервисным обслуживанием импортного оборудования, где мы сейчас должны решать вопрос замены комплектующих, запасных частей, вместе с нашими коллегами в рамках реализации совместных проектов по инжинирингу либо использованию аддитивных технологий мы обеспечиваем замену импортных узлов и агрегатов на отечественные", - перечислил он.
"Конечно же, эта работа ведется в рамках договора о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Мы уже определили состав, приняты правила работы рынка, обеспечили выработку единых подходов по работе операционно-диспетчерского управления. И это серьезный шаг для дальнейшего взаимодействия в рамках этого рынка. В перспективе это и возможные дифференцированные тарифы для потребителей, которые будут использовать электрическую энергию, а также возможность дополнительного привлечения инвестиций в это направление взаимодействия", - добавил Виктор Каранкевич.