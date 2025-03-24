Каратель Серафимович признан Верховным Судом виновным в геноциде белорусского народа

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Верховный Суд Беларуси признал карателя Семена Серафимовича виновным в геноциде белорусского народа, сообщает БЕЛТА.

В связи со смертью обвинительный приговор в отношении Серафимовича постановлен без назначения наказания. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционную инстанцию Верховного Суда Беларуси в течение десяти суток со дня провозглашения.

Как сообщалось, занимая руководящую должность в различных подразделениях вспомогательной полиции, Серафимович знал о планах фашистского руководства по уничтожению белорусского народа. Он добровольно поступил на службу и возглавил подразделение Мирской районной вспомогательной полиции, а затем усиленный карательный отряд вспомогательной полиции города Барановичи.

Государственный обвинитель Александр Демидов в ходе судебных прений отмечал, что жертвами в основном становились люди, которые не могли оказать должного сопротивления в силу возраста, болезни и иных причин. Это женщины, старики и дети.