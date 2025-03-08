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Каждый день радуется жизни - ветеран Ираида Ивановская в свои 98 лет продолжает вдохновлять
Особое внимание в эти весенние дни женщинам, которые пережили годы Великой Отечественной войны. На их хрупкие плечи легли испытания, которые с трудом выдерживали даже мужчины. Точной цифры нет, по неофициальным данным, в подпольном движении на оккупированной территории Беларуси участвовало около 25 тыс. женщин. Среди них была и Ираида Ивановская.
8 Марта - замечательный повод сказать слова благодарности тем женщинам, благодаря которым у нас мирное небо над головой.
Война застала Ираиду Ивановскую 13-летней девочкой. Их дом сгорел, братья ушли в партизаны. А Ираида стала связной в 1941-м, после попала в концлагерь, где пробыла 13 месяцев. Выжить удалось благодаря быстрому освобождению Красной армии. После пешком отправилась домой в Витебск. Попала в военный госпиталь, куда попросилась медсестрой. Дошла до Германии, где встретила День Победы. Личным примером в свои 98 лет продолжает вдохновлять.
Ираида Ивановская, ветеран Великой Отечественной войны:
"Очень хотела передать в школу, чтобы люди, чтобы молодежь знала, что такое война. Что нужно так жить, так работать, так учиться, чтобы никогда это не повторилось".
После войны вернулась в родные края на пепелище. В 1946 году вышла замуж за танкиста, родила двух сыновей. Переехали в разрушенный Минск, жили сначала в землянке, потом в бараках. Муж - водитель, стал работать у директора музея I съезда РСДРП. Им выделили на чердаке 9 квадратных метров без воды, газа и электричества, но и это было здорово.
Анатолий Проваленок, сын Ираиды Ивановской:
"У нас было двое детей, двое мальчиков - я и мой брат. Мама сделала очень много. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, какой труд вложила мама в детство, когда в буквальном смысле было голодное детство. Она приучила нас к труду, к порядку, к ответственности".
Регина Глобаж, невестка Ираиды Ивановской:
"У мамы очень много чему можно поучиться и учиться можно бесконечно. И сколько я с ней не разговариваю, я всегда открываю что-то для себя новое. Но самое главное это то, что она, несмотря ни на что, каждый день радуется этой жизни".
Любить жизнь, быть патриотом и работать на благо Отчизны - такой посыл современному поколению по сей день несет сильная духом Ираида Ивановская.