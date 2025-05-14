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ХХХІ Международные Кирилло-Мефодиевские чтения стартовали в Минске
Традиционный духовно-просветительский проект стартовал в Минске. Тридцать первые по счету Кирилло-Мефодиевские чтения посвящены предстоящему Дню славянской письменности и чествованию основоположников славянской азбуки святых Кирилла и Мефодия.
Инициатива объединяет священников и ученых, специалистов, работающих в области богословия, философии, культурологии и религиоведения из разных стран. Она становится уникальной площадкой для общения и обсуждения актуальных тем в области гуманитарного знания, способствует укреплению христианской духовности и межконфессионального диалога. В чтениях заявлены более 200 участников. В торжественной церемонии открытия форума приняли участие главы христианских конфессий Беларуси, представители органов государственного управления, министерств и ведомств, ректоры вузов и представители научных учреждений. Открыл мероприятие Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.
В рамках Кирилло-Мефодиевских чтений запланированы круглые столы, пленарные заседания и конференции, фестиваль, посвященный Дню семьи, диалог, приуроченный к юбилею Никейского собора. ХХХІ Кирилло-Мефодиевские чтения будут проходить в Минске до 16 мая.