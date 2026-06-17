Ходжаев: В Брянскую область из Минска выбыли специалисты республиканского уровня

Для помощи пострадавшим в Брянской области из Минска направлены специалисты республиканского уровня, сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев.

"Сегодня произошла трагедия в Брянской области с гражданами Республики Беларусь, в том числе несовершеннолетними, при атаке БПЛА на автобус, в котором находились наши граждане. Не обошлось без жертв - один человек погиб. На данный момент, по оперативным данным, восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Находятся в нескольких больницах Брянской области. Установлен контакт между министром здравоохранения Российской Федерации и министром здравоохранения Республики Беларусь. Предпринимаются все необходимые шаги для оказания оперативной помощи", - отметил Александр Ходжаев.

По его словам, также установлен контакт между Министерством здравоохранения Беларуси и Департаментом здравоохранения Брянской области, чтобы информация о состоянии здоровья пострадавших поступала белорусской стороне максимально оперативно.

"Мы направили три реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами в составе 11 человек, в Брянск, которые на месте совместно со специалистами Российской Федерации смогут оценить состояние наших граждан и принять решение о возможности их транспортировки в Республику Беларусь, оказании необходимой помощи на месте. Также на данный момент из Минска в Брянск направлены специалисты республиканского уровня. Это анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, а также специалисты Республиканского центра огнестрельной травмы", - добавил Александр Ходжаев.

Руководит группой первый заместитель министра Елена Богдан. Кроме того, для оказания помощи пострадавшим направлена бригада из Москвы.

"В случае принятия решения о транспортировке наших граждан готов вертолет медицинской службы для выполнения задачи", - отметил министр.

Информация будет обновляться и дополняться. Минздрав держит этот вопрос на контроле.