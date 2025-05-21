Хренин: MILEX позволяет посмотреть, в каком направлении идет развитие различных образцов

30 стран, более полусотни делегаций, около 150 организаций - это один из крупнейших тематических форумов на пространстве СНГ, это возможность оценить потенциал оборонного комплекса Беларуси и зарубежья.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси отметил, что выставка дает возможность изучить новинки и образцы, производимые не только военно-промышленным комплексом Беларуси, но и других стран. Речь идет в том числе о ведущих мировых производителях вооружения - России, Китае, Иране, Пакистане. MILEX также позволяет посмотреть, в каком направлении идет развитие различных образцов, что тоже очень важно для белорусских военных. Виктор Хренин обратил внимание, что во время работы выставки будут подписаны и перспективные контракты.