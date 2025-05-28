Хренин: Принято решение о переносе учений "Запад-2025" вглубь Беларуси

Принято решение о переносе учений "Запад-2025" вглубь территории Беларуси. Заявление сделал министр обороны Виктор Хренин в Бишкеке на полях Совета глав оборонных ведомств ОДКБ.

По интенсивности и масштабам учения "Запад" всегда были несопоставимы с мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства - члены НАТО. Однако уже традиционно сам факт их проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств, заявил Виктор Хренин, министр обороны Беларуси.

"Невзирая на то, что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Республики Беларусь так и не были сделаны, мы приняли решение о снижении параметров учения "Запад-2025". Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности. Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную ответную реакцию. Делаем в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь", - отметил министр.

Напомним, наши традиционные белорусско-российские учения "Запад" пройдут в сентябре. Как сообщалось ранее, в маневрах должны были принять участие более 13 тыс. военнослужащих. По традиции на учения планировалось пригласить военных атташе зарубежных стран.

На сегодня уже известно, что количество военнослужащих сократят в 2 раза. Следовательно, согласно венскому документу, маневры перейдут в статус "ненаблюдаемых". При этом Беларусь оповестит все страны о проводимых мероприятиях и параметрах учений.