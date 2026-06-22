Клишевич: Форум Союзного государства - системный вклад в обеспечение нацбезопасности Беларуси

Попытки переписать историю - первый шаг к возрождению радикальных идей, и если мы забудем, какой ценой ковалась победа и создавалось то, что имеем, потеряем ориентиры. Такого мнения придерживаются участники международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", проходящий в Бресте.

Сергей Клишевич, зампредседателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму:

"Наш форум - системный вклад в обеспечение национальной безопасности Беларуси, сохранении мира на нашей земле. Это ответ всем тем, кто призывает и толкает к войне. Этого не будет. Мы уважаем и ценим свою историю, понимаем, куда нам двигаться и что делать, чтобы сохранить поступательный и спокойный путь развития".

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк напомнил, что историк Василий Ключевский говорил, что история никого ничему не учит, но у нее суровые наказания за невыученные уроки. "Чтобы быть прилежным учеником, нужно помнить о вещах, которые привели к трагедии 22 июня 1941 года. В этом самая важная идея форума", - отметил Игорь Марзалюк.