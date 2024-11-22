Кого коснулись изменения в законах по вопросам госпособий семьям, воспитывающим детей

Государственную поддержку усилили в Беларуси. С нового года изменения в законе о госпособиях коснулись семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также молодых беременных женщин.

Более чем в 3 раза увеличен минимальный размер пособия по беременности, родам и больничному для работающих женщин, чей стаж менее 6 месяцев. В 2024 году сумма начислений составляла почти 220 рублей. С 2025 года свыше 720 рублей.

Кроме того, в 2 раза увеличен минимальный размер пособия для будущих мам, которые получают образование и еще не вышли на рынок труда, а также для тех, кто проходит службу или зарегистрирован в качестве безработных в течение 6 месяцев после увольнения или окончания службы, учебы. Сумма начислений с этого года составит почти 440 рублей.

С этого года усилена и поддержка семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Светлана Коваль, замначальника управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"В 2025 году в семьях, где 2 и более ребенка и есть ребенок-инвалид, достигший 18-летнего возраста при первой группе инвалидности с детства, если один из родителей осуществляет за ним уход, то на других несовершеннолетних выплачивается пособие для детей старше 3 лет в размере 50 % от прожиточного минимума на каждого ребенка".

"Установлено значительное повышение к пенсии детям-инвалидам, которые потеряли одного из кормильцев. Размер повышения составляет от 80 до 110 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в зависимости от степени утраты здоровья ребенка. Также повышение установлено инвалидам с детства первой и второй группы, которые потеряли кормильца, когда им не было 18 лет. Размер повышения составляет от 95 до 110 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в зависимости от группы инвалидности. Кроме того, с 1 января 2025 года предоставлено право на досрочную пенсию отцам детей-инвалидов, которые воспитывали их в одиночку", - отметила начальник главного управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси Елена Гоморова.