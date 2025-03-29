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Команда БТ сажает лес. Руководство, ведущие и журналисты трудятся в Узденском районе
Трудовые десанты, представляющие предприятия и ведомства Беларуси, борются с последствиями урагана, пронесшегося по стране летом 2024 года, и восполняют утраты леса новыми саженцами.
Эстафету республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" подхватила и команда "Первого информационного". Руководство, ведущие и журналисты канала трудятся в Узденском районе.
Субботнее утро 5 апреля для телевизионщиков выдалось бодрящим. Еще вчера апрель радовал 18 градусами тепла, а сегодня снова пришлось доставать пуховики. Коллеги работают в поте лица, и некоторые даже сняли пуховики. Все полны энтузиазма, всем выдали инвентарь, перчатки, а сотрудники лесничества контролируют посадку. Политобозреватель Алексей Волков уже посадил 100 саженцев.
"Мы же телевизионщики, у нас мультизадачность, поэтому и новости обсуждаем, и работаем. Площадь 2 га. Это кажется много, но вот как-то так все бодренько идет. И мне очень нравится, я впервые участвую в акции "Дай лесу новае жыццё!". В прошлом году с подачи Президента она стартанула, и многие поддержали. Мне нравится! Корпоративы - это уже в прошлом. А вот такой тимбилдинг в субботу с утреца с физической нагрузкой - просто шикарно! Мне очень нравится!" - поделился впечатлениями журналист.