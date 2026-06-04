Конкурс профмастерства водителей трамвая прошел в Минске

В филиале "Трамвайный парк" государственного предприятия "Минсктранс" прошел конкурс профессионального мастерства водителей трамваев. Он объединил участников из столицы, а также Мозыря, Новополоцка и Витебска. Присоединились и коллеги из Санкт-Петербурга.

Водители трамваев демонстрировали навыки управления транспортом, также в программе был мастер-класс по сцепке и буксировке вагонов. Проверяли и прием трамвая перед выездом на линию.

Артем Исхаков, водитель трамвая ГУП "Горэлектротранс" (Санкт-Петербург, Россия): "В Минске первый раз, давно хотел побывать. Транспорт своеобразный, много отличий от нашего транспорта в манере вождения, в правилах дорожного движения. Я на предприятии работаю 11 лет, 8 из них - на линии с пассажирами, водителем".

"Наши коллеги из России приехали два дня назад, мы успели с ними пообщаться. Было очень интересно узнать, как они работают, и мы с удовольствием рассказывали, как мы работаем", - поделилась водитель трамвая трамвайного парка ГП "Минсктранс" Марина Зенько.