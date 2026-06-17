Константин Шадров: Нападение на автобус с детьми не является случайностью

"Нападение на автобус с детьми не является случайностью или ошибкой. Это целенаправленная политика киевского режима. Она сегодня ориентирована на террор мирного населения, причем и тех, кого они формально считают своими гражданами якобы на оккупированных территориях, и теми, кого они считают чужими. Это полностью соответствует их идеологическим представлением националистического толка, что есть своего рода волки, а есть своего рода овцы. И вот овец не жалко, а волки как будто бы знают, как выгодно, как правильно управлять обществом. Если надо нести жертвы, то эти жертвы делаются без всяких сомнений. Это нападение на автобус неслучайно продолжает линию этого запугивания мирного населения, провоцирования политических и других конфликтов внутри российского общества, в данном случае еще и внутри белорусского".