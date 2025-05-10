Концерт артистов Беларуси и России ждет минчан и гостей города на масштабном семейном празднике

Воспевать наше мирное небо продолжат сегодня на семейном празднике "Наша Победа" у столичного Дворца спорта. Гостей ждут образовательные и развлекательные площадки, гастрономические локации и крафтовая ярмарка, выставки и концерт.

Насыщенная программа для жителей и гостей столицы началась в ровно полдень и продлится до 23:00. Фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Подобное событие проводится впервые. Поскольку данный праздник предлагает формат, в котором память о прошлом переплетается с современными формами досуга.

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Организаторы подготовили уникальные выставки, интерактивные и образовательные площадки. То есть здесь сформировано пространство, где можно не только отдохнуть, но и узнать много нового о героических страницах истории Беларуси. Выставлена современная и техника военных лет. Работает крупный фуд-корт.



Детей ожидает надувной игровой городок и различные активности. И пусть вся локация только заработала, здесь уже много людей. Нам удалось пообщаться с гостями. Давайте послушаем пару интервью.

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