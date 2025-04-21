Корнев: Главная задача любого поисковика - это в первую очередь установить сведения о погибшем

"В нашей работе, даже если нам удалось установить сведения об одном человеке, это уже большой успех. Цель, основная и главная задача любого поисковика, это в первую очередь как раз установить сведения о погибшем. И уже в дальнейшем, конечно, найти его родственников, сообщить о судьбе человека. И определить какое-то определенное место, куда человек потом может приезжать и отдавать дань памяти своему погибшему герою, - рассказал Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси. - Иногда спрашивают, а кого вы чаще там находите, устанавливаете, обнаруживаете. А нельзя сказать, кого чаще. За мою, допустим, непродолжительную практику в сфере увековечения, это абсолютно представители всех национальностей большого Советского Союза. Это и русские, и украинцы, и белорусы, и армяне, и узбеки, и казахи. В общем, не поверите, даже есть голландцы, и, допустим, в этом году нашли ладанку, медальон военнослужащего словака".