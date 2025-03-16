Корнилов: Британцы настраивали команду Зеленского договариваться о воздушном перемирии

Переговоры между США и Россией будут сложные, считает политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

"Украина значительно отступила от тех позиций, которые изначально заявляла. Заметьте, причем за сутки вдруг позиция Зеленского и его команды резко изменилась. Они ведь буквально за сутки до этого говорили, что никакого полного перемирия, они будут продолжать боевые действия на суше, но взамен предлагают как жест доброй воли, как первый шаг к миру перемирие в воздухе и на море, - акцентировал внимание Корнилов. - Эта идея родилась в Британии. Впервые озвучил ее для своего пула журналистов Макрон, летевший тогда из Лондона в Париж. И мы понимаем, что британцы настраивали команду Зеленского именно на этот путь - договариваемся о воздушном перемирии. Они понимали и понимают прекрасно, что Россия на эти условия не пойдет. Они это изначально знали".

Смотрите программу "Война и мир" ЗДЕСЬ

По словам политобозревателя, замысел британцев и французов заключался в том, чтобы устами Зеленского, украинской команды вложить в головы американских переговорщиков эту идею как путь к миру, как блестящую идею, которая прославит Трампа, как только он заключит этот мир. И сделать ее по сути американской, с тем чтобы Трамп, Рубио и команда вышли на Путина и российскую команду с таким предложением.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3ca2601-5bcd-4b8f-9c5f-1a12ca5adb28/conversions/9a82c115-a36b-43bd-8572-6dc91e8e56b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3ca2601-5bcd-4b8f-9c5f-1a12ca5adb28/conversions/9a82c115-a36b-43bd-8572-6dc91e8e56b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3ca2601-5bcd-4b8f-9c5f-1a12ca5adb28/conversions/9a82c115-a36b-43bd-8572-6dc91e8e56b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3ca2601-5bcd-4b8f-9c5f-1a12ca5adb28/conversions/9a82c115-a36b-43bd-8572-6dc91e8e56b7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Россию эта идея никак не могла устроить, поскольку получается, что РФ добровольно отказывается от своего главного преимущества, увеличивая потери среди живой силы, подчеркнул Владимир Корнилов. "На это мы, конечно, пойти никогда не сможем. И британцы это прекрасно понимают. Априори это была необсуждаемая идея. И явно американцы это поняли, - отметил он. - То есть они отказались всерьез обсуждать это, судя по итоговому коммюнике после встречи в Джедде в Саудовской Аравии. И продавили все-таки Зеленского на идею полного перемирия на 30 дней. Много тут вопросов по этому поводу, я вижу очень много горячих голов, которые кричат, что Трамп перешел на сторону противника и так далее. Как будто он когда-то был на нашей стороне".

Владимир Корнилов считает, что грамотный дипломатичный подход будет заключаться в том, чтобы в любом случае приветствовать усилия Трампа и его команды. Они ищут пути к миру, они интересуются мнением обеих сторон.

"Россия всегда изначально выступала за мир. И в этом смысле мы никогда не меняли свои позиции. Да, мы за то, чтобы закончить боевые действия. Мы изначально их не хотели начинать", - заявил политобозреватель.

По его словам, Россию не устроит ситуация, при которой Украина получает 30-дневную передышку в условиях, когда у нее фронт рушится, и "незалежную" в эти 30 дней будут накачивать новыми видами оружия, боеприпасами, которых ей сейчас катастрофически не хватает.