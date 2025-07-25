Король о причине успеха БГУ: Нам удалось обеспечить хороший диалог между разными поколениями

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Белорусский государственный университет впервые получил премию правительства за достижения в области качества. Благодаря чему удалось это сделать, рассказал ректор БГУ Андрей Король в "Актуальном интервью".

Он отметил, что для вуза это значимое достижение, хотя Белорусский государственный университет за более чем столетнюю историю получил очень много наград. "Это определенное признание заслуг всего коллектива, который включает в себя разные поколения", - заметил ректор.

Андрей Король:

"Одно из самых главных, наверное, достижений здесь, что нам удалось обеспечить хороший диалог между разными поколениями, который в конечном итоге и приводит к тем эффектам, которые признают не только в стране, но и среди международных экспертов".