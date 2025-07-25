Ректор БГУ рассказал, как избежать платы своим развитием за использование ИИ

Искусственный интеллект сейчас активно развивается и внедряется в различные сферы жизни. Чем грозит его использование в образовании, рассказал ректор Белорусского государственного университета Андрей Король в "Актуальном интервью".

По его мнению, здесь есть две стороны медали. "С одной стороны, искусственный интеллект - это некая эволюционная платформа, цифровизация всех сфер жизни человека, включая и образование, - обозначил ректор. - Но если мы будем использовать искусственный интеллект как помощника для передачи массам знаний, то, на мой взгляд, он здесь выполнит медвежью услугу.

Андрей Король:

"Потому что ИИ разучивает думать. Он, помогая решению сиюминутных практических задач, атрофирует определенные когнитивные, креативные, организационные способности человека. Ведь самое ценное и самое элитное образование - это образование через трудность. Когда человеку все дают на блюдечке, не надо напрягаться, он платит за это своим развитием".