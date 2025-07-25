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Ректор БГУ рассказал, как избежать платы своим развитием за использование ИИ
Искусственный интеллект сейчас активно развивается и внедряется в различные сферы жизни. Чем грозит его использование в образовании, рассказал ректор Белорусского государственного университета Андрей Король в "Актуальном интервью".
По его мнению, здесь есть две стороны медали. "С одной стороны, искусственный интеллект - это некая эволюционная платформа, цифровизация всех сфер жизни человека, включая и образование, - обозначил ректор. - Но если мы будем использовать искусственный интеллект как помощника для передачи массам знаний, то, на мой взгляд, он здесь выполнит медвежью услугу.
Андрей Король:
"Потому что ИИ разучивает думать. Он, помогая решению сиюминутных практических задач, атрофирует определенные когнитивные, креативные, организационные способности человека. Ведь самое ценное и самое элитное образование - это образование через трудность. Когда человеку все дают на блюдечке, не надо напрягаться, он платит за это своим развитием".
"Но с другой стороны, мы не имеем возможности повесить амбарный замок и закрыть проникновение искусственного интеллекта в жизнь. Но нужно понимать, что и система преподавания, вне зависимости от ступени, тоже тогда должна претерпеть трансформацию, - считает ректор. - То есть мы должны уходить от методов, не учитывающих ученика как активного субъекта, к личностным методам не через усвоение, а через созидание".