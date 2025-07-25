В БГУ обучаются около 5,5 тыс. иностранцев из 50 стран мира

В Беларусь на учебу едут не за дипломом, не за бумажками, а за знаниями. Именно поэтому в Белорусском государственном университете обучаются студенты из 50 государств мира. Об этом заявил ректор БГУ Андрей Король в "Актуальном интервью".

"Сегодня университет имеет договорные отношения с более чем 60 странами. У нас учатся студенты из порядка 50 стран мира. Превалирует, конечно, контингент китайских студентов. Их 69 %, около 4 тыс., - констатировал он. - Когда я такое говорю своим китайским коллегам, они удивляются, потому что такое количество иностранных студентов присуще далеко не всем крупным китайским университетам".