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Космос, радиоразведка, агентура. Тертель о массированной разведывательной деятельности по Беларуси
Какая обстановка вокруг Беларуси и как идет противодействием иностранным спецслужбам, в программе "Актуальное интервью" рассказал председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.
"Отмечаем в этой ситуации наиболее острую проблему, связанную с противодействием иностранным спецслужбам. Коллективный Запад нацелен на то, чтобы создать определенную основу и в обществе нашем, и в перспективе с возможным вооруженным конфликтом для решения всех вопросов в свою пользу. Массированная разведывательная деятельность по нашей территории (ведется. - Прим. ред.) как с использованием космоса, радиоразведки, так и, конечно же, агентурной разведки. Несмотря на все продвинутые технологии, она является основой для работы любой разведки мира", - отметил председатель КГБ.
Он раскрыл данные, что только за прошедший период 2025 года Комитетом госбезопасности пресечена деятельность 14 лиц. "Это граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, которые осуществляли деятельность, связанную со шпионажем (это для иностранцев) и изменой государству (если мы говорим о гражданах Республики Беларусь)", - заявил Иван Тертель.
По его словам, эти лица вели агентурную разведку на территории Беларуси, осуществляли разведку объектов военной инфраструктуры, железных дорог. Были и попытки агентурного проникновения на предприятия оборонного комплекса. "Мы задерживали иностранных граждан стран Западной Европы, ряда других", - уточнил глава ведомства.
Он констатировал, что обстановка в мире и регионе очень непростая: "На этом фоне Беларусь, как говорят наши некоторые "друзья", в 10 раз ценнее для противостоящих сторон в плане проведения мероприятий, в плане геополитического положения".
"Задача - прежде всего не допустить внезапного нападения на Республику Беларусь. Решать задачи по обеспечению интересов нашего государства и общества", - сказал Иван Тертель.
"Объектами (интереса иностранных спецслужб. - Прим. ред.), конечно же, являются в том числе органы власти и управления, наши секретоносители, уязвимые места в нашей экономике. Настораживающий фактор, если говорить на профессиональном языке спецслужб, это неким образом попытка подготовки со стороны спецслужб театра военных действий к предстоящему противостоянию в вооруженном конфликте, - рассказал глава КГБ. - Конечно, мы принимаем меры, учитываем то, что происходит на различных фронтах невидимой войны, в том числе мероприятия, которые проводились в Иране, у наших соседей, где в ходе противостояния появляются различные новые формы и методы работы. Мы внедряем соответствующие меры, чтобы могли быстро реагировать на эти угрозы. Пока этих мер достаточно".
Иван Тертель обратил внимание, что озвученная цифра задержанных также свидетельствует, что эта работа проводится на достаточно высоком уровне. Более того, представители спецслужб других государств порой обращаются к Беларуси с просьбой о жесте доброй воли - речь о передаче лиц, задержанных за сотрудничество с этими спецслужбами. "Мы всегда настроены на конструктивное решение всех вопросов. Всегда говорим нашим коллегам: "Давайте все-таки понимать друг друга и не обострять ситуацию". Как правило, в практике спецслужб применяется методика, когда производится взаимный обмен задержанными лицами. Пока наши иностранные партнеры никого нам для обмена предоставить не могут", - рассказал глава ведомства.