Космос, радиоразведка, агентура. Тертель о массированной разведывательной деятельности по Беларуси

Какая обстановка вокруг Беларуси и как идет противодействием иностранным спецслужбам, в программе "Актуальное интервью" рассказал председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

"Отмечаем в этой ситуации наиболее острую проблему, связанную с противодействием иностранным спецслужбам. Коллективный Запад нацелен на то, чтобы создать определенную основу и в обществе нашем, и в перспективе с возможным вооруженным конфликтом для решения всех вопросов в свою пользу. Массированная разведывательная деятельность по нашей территории (ведется. - Прим. ред.) как с использованием космоса, радиоразведки, так и, конечно же, агентурной разведки. Несмотря на все продвинутые технологии, она является основой для работы любой разведки мира", - отметил председатель КГБ.

Он раскрыл данные, что только за прошедший период 2025 года Комитетом госбезопасности пресечена деятельность 14 лиц. "Это граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, которые осуществляли деятельность, связанную со шпионажем (это для иностранцев) и изменой государству (если мы говорим о гражданах Республики Беларусь)", - заявил Иван Тертель.

По его словам, эти лица вели агентурную разведку на территории Беларуси, осуществляли разведку объектов военной инфраструктуры, железных дорог. Были и попытки агентурного проникновения на предприятия оборонного комплекса. "Мы задерживали иностранных граждан стран Западной Европы, ряда других", - уточнил глава ведомства.

Он констатировал, что обстановка в мире и регионе очень непростая: "На этом фоне Беларусь, как говорят наши некоторые "друзья", в 10 раз ценнее для противостоящих сторон в плане проведения мероприятий, в плане геополитического положения".

"Задача - прежде всего не допустить внезапного нападения на Республику Беларусь. Решать задачи по обеспечению интересов нашего государства и общества", - сказал Иван Тертель.

"Объектами (интереса иностранных спецслужб. - Прим. ред.), конечно же, являются в том числе органы власти и управления, наши секретоносители, уязвимые места в нашей экономике. Настораживающий фактор, если говорить на профессиональном языке спецслужб, это неким образом попытка подготовки со стороны спецслужб театра военных действий к предстоящему противостоянию в вооруженном конфликте, - рассказал глава КГБ. - Конечно, мы принимаем меры, учитываем то, что происходит на различных фронтах невидимой войны, в том числе мероприятия, которые проводились в Иране, у наших соседей, где в ходе противостояния появляются различные новые формы и методы работы. Мы внедряем соответствующие меры, чтобы могли быстро реагировать на эти угрозы. Пока этих мер достаточно".