Костенко рассказала, как Лукашенко съездил к Горбачеву, и чем это обернулось

Вера Костенко сыграла свою роль и в истории с поездкой Александра Лукашенко на совещание к Михаилу Горбачеву. Об этом идеолог, заслуженный ветеран труда, экс-первый секретарь Шкловского райкома партии рассказала в фильме "Начало начал: воспоминания Веры Костенко".

На тот момент будущий Президент только недавно возглавил совхоз "Городец". Речь шла о развитии арендного подряда в рамках новой экономической политики. Это было новшеством для сельского хозяйства. "Вдруг звонят из ЦК партии, что надо направить двух человек на беседу с Горбачевым. Там совещание о перестройке в сельском хозяйстве. Секретарь обкома сказал: "Давайте пошлем самого Александра Григорьевича". Там некоторые брюзжали: "Он молодой! У нас 400 колхозов, почему его?" Нет, настояли - его. Когда он оттуда приехал, мы узнали, что он дважды поднялся на этом совещании. Некоторые неправильно что-то сказали, некоторых он поправил сам. Это какая смелость! - вспоминает ветеран труда. - Выступили из Казахстана, из Украины, еще откуда-то. А Горбачев говорит, что с Белоруссией мы еще доуточним. И кое-какие моменты доуточнили и сказали, что от БССР выступил Александр Григорьевич".

"Потом как стали ехать все на семинар. А ведь не готово в "Городце" еще. Что он сделал? Он столько там, сутками видно, работал. Он столько сделал. Он любил рекорды", - рассказала Вера Костенко.

Фильм | Начало начал: воспоминания Веры Костенко Живая легенда Могилевщины: Вера Костенко раскрывает тайны становления Лукашенко. Большой эксклюзив "Первого информационного". Воспоминания Веры Костенко об Александре Лукашенко! Легенда Приднепровского края, первый секретарь райкома партии Шкловского района, ударница труда, идеолог. Видела первые управленческие шаги будущего Президента. В этом году самой известной и уважаемой жительнице Могилёвщины исполнилось 90 лет! Военное детство, 50 лет трудового стажа, почётный ветеран труда, большой жизненный путь и огромный опыт! Становление белорусской государственности проходило на ее глазах. Собеседовала Александра Лукашенко - педагога, как руководителя совхоза "Городец", отправляла в Москву на встречу с Горбачевым. Ее подпись была обязательной при зачислении Александра Лукашенко на службу в армию! - Как сегодня Вера Костенко следит за работой Президента Александра Лукашенко? 17.05.2025 10:40

В Шкловском районе, вспоминает Вера Феофановна, был особый ритм - от высоты к высоте. И главное, не ниже предыдущего. И вот еще история Александра Лукашенко, 33. Он только возглавил совхоз "Городец".

Александру Лукашенко было интересно, какую площадь при добросовестном и эффективном труде может за смену обработать тракторист. "Вот он подходит в "Ударнике" к трактористу и говорит, что, мол, до вечера ты это поле сделаешь. "Александр Григорьевич, плашмя лягу, сделаю до конца. Не только это, ночью буду работать, только вы мне дайте новый трактор". Он говорит, что будет. Что произошло? Получили трактора, а тракторист сделал не 15, а 57 гектаров. Это был уровень, что можно было идти на рекорд".

Т.е. будущий Президент уже тогда мотивировал людей на труд, но, отвечая на их запросы, и предоставлял новую хорошую технику. А этим примером показывал, каких показателей можно достигать в сельском хозяйстве.