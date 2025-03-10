"Кровавую" Луна земляне увидят 14 марта

Первое в 2025 году полное лунное затмение ожидается 14 марта: Солнце, Земля и Луна должны выстроиться в один ряд, сообщает Sputnik.

"Полное лунное затмение, которое ожидают 14 марта, полностью смогут увидеть любители астрономии из Южной и Северной Америки. Оно будет видно в небе над севером Африки, частью Европы. Также его смогут увидеть жители дальневосточных районов России", - рассказал ученый.

По его словам, на этот раз полное лунное затмение и так называемую кровавую Луну жители Беларуси не увидят. Ученый отметил, что данное астрономические явление - полное лунное затмение, когда Луна окрашивается в бордовые оттенки, не является редким.

"Как правило, Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию незадолго до дня весеннего равноденствия. Иногда полное лунное затмение случается буквально за день-два до этой даты. В этом году оно прогнозируется гораздо раньше", - пояснил он.

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Ученый посоветовал любителям астрономии из Беларуси следить за специализированными мировыми интернет-ресурсами, которые будут вести онлайн-трансляцию затмения.

При этом он отметил, что тем, кто 14 марта не увидит это астрономическое явление, не стоит расстраиваться, так как коридор лунных затмений только начинается, их будет достаточно, чтобы ими полюбоваться.

Он также пояснил, почему во время полного лунного затмения Луна кажется бордового цвета.