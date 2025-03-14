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Кто ответственный за безопасность на БелАЭС и зачем нужен особый правовой режим
Атомная электростанция - важный объект для любой страны. Именно поэтому пристальное внимание обеспечению безопасности Белорусской атомной электростанции уделяется внутренними войсками. Как с этим справляются, рассказал заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков в "Актуальном интервью".
Замминистра внутренних дел перечислил основные меры, направленные на обеспечение безопасности АЭС: "Во-первых, там создано подразделение специального назначения. Во-вторых, установлена очень серьезная система по защите от беспилотных летательных аппаратов".
Николай Карпенков:
"Кроме того, создана зона с особым правовым режимом в радиусе порядка 7 км. И находиться там без специального разрешения никто не имеет права. За полгода работы наших спецподразделений в этой зоне было задержано порядка 350 человек".
"Все мы прекрасно понимаем, что такое Белорусская атомная электростанция, какие последствия могут быть (от неверных действий - прим. ред.), и, конечно же, для наших недругов она представляет определенный интерес", - заметил командующий внутренними войсками.