Кто ответственный за безопасность на БелАЭС и зачем нужен особый правовой режим

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eee57b3-cff8-4020-a2e2-f46a16a9cba2/conversions/c7763f47-b221-40e0-9723-4dd8ca1de74f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eee57b3-cff8-4020-a2e2-f46a16a9cba2/conversions/c7763f47-b221-40e0-9723-4dd8ca1de74f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eee57b3-cff8-4020-a2e2-f46a16a9cba2/conversions/c7763f47-b221-40e0-9723-4dd8ca1de74f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eee57b3-cff8-4020-a2e2-f46a16a9cba2/conversions/c7763f47-b221-40e0-9723-4dd8ca1de74f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Атомная электростанция - важный объект для любой страны. Именно поэтому пристальное внимание обеспечению безопасности Белорусской атомной электростанции уделяется внутренними войсками. Как с этим справляются, рассказал заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков в "Актуальном интервью".

Замминистра внутренних дел перечислил основные меры, направленные на обеспечение безопасности АЭС: "Во-первых, там создано подразделение специального назначения. Во-вторых, установлена очень серьезная система по защите от беспилотных летательных аппаратов".

Николай Карпенков:

"Кроме того, создана зона с особым правовым режимом в радиусе порядка 7 км. И находиться там без специального разрешения никто не имеет права. За полгода работы наших спецподразделений в этой зоне было задержано порядка 350 человек".