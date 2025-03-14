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Опыт и передовые методы - как в Беларуси работают на профилактику террористических актов
В Беларуси много внимания уделяется сфере безопасности, в том числе перенимается опыт других государств. Как обеспечивается профилактика террористических актов, рассказал заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков в "Актуальном интервью".
Белорусские военнослужащие никогда не работают по старинке. Они, по словам Николая Карпенкова, также учитывают опыт других стран. "Стараемся все передовое внедрить у себя в Министерстве внутренних дел и во внутренних войсках. Что касается патрульно-постовой службы, то с мая все военнослужащие внутренних войск несут службу с пистолетами. Ни в одной стране СНГ такого нет, чтобы военнослужащие срочной военной службы с пистолетами несли патрульно-постовую службу", - заметил замминистра внутренних дел.
Николай Карпенков:
"Мы все очень хорошо помним "Крокус Сити Холл" и что там произошло. Сделали выводы. И сейчас все военнослужащие, если вдруг что-то произойдет, полетят туда, где, не дай бог, произойдет такой террористический акт. Установка министра внутренних дел - сразу вступать в огневой контакт. И первые наши патрули, которые туда прибудут, идут на огневой контакт, становятся между гражданами и террористами. Следующие наряды, которые прибывают, должны их обойти и уничтожить".
Как отметил командующий внутренними войсками, в тех районах, где выполняются задачи по обеспечению общественной безопасности, работают резервы подразделений специального назначения группы быстрого реагирования, которые готовы будут прийти на помощь. "Все сделано для максимального обеспечения безопасности наших граждан. Есть нацеленность больше на профилактику, чтобы такие террористические акты в Республике Беларусь никогда не произошли", - сказал он.