Опыт и передовые методы - как в Беларуси работают на профилактику террористических актов

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В Беларуси много внимания уделяется сфере безопасности, в том числе перенимается опыт других государств. Как обеспечивается профилактика террористических актов, рассказал заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков в "Актуальном интервью".

Белорусские военнослужащие никогда не работают по старинке. Они, по словам Николая Карпенкова, также учитывают опыт других стран. "Стараемся все передовое внедрить у себя в Министерстве внутренних дел и во внутренних войсках. Что касается патрульно-постовой службы, то с мая все военнослужащие внутренних войск несут службу с пистолетами. Ни в одной стране СНГ такого нет, чтобы военнослужащие срочной военной службы с пистолетами несли патрульно-постовую службу", - заметил замминистра внутренних дел.

Николай Карпенков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b66d06e-020f-493e-b037-73600a1c9e4c/conversions/757ad648-3422-48b1-8296-e0ca9f88904f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b66d06e-020f-493e-b037-73600a1c9e4c/conversions/757ad648-3422-48b1-8296-e0ca9f88904f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b66d06e-020f-493e-b037-73600a1c9e4c/conversions/757ad648-3422-48b1-8296-e0ca9f88904f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b66d06e-020f-493e-b037-73600a1c9e4c/conversions/757ad648-3422-48b1-8296-e0ca9f88904f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Карпенков:

"Мы все очень хорошо помним "Крокус Сити Холл" и что там произошло. Сделали выводы. И сейчас все военнослужащие, если вдруг что-то произойдет, полетят туда, где, не дай бог, произойдет такой террористический акт. Установка министра внутренних дел - сразу вступать в огневой контакт. И первые наши патрули, которые туда прибудут, идут на огневой контакт, становятся между гражданами и террористами. Следующие наряды, которые прибывают, должны их обойти и уничтожить".