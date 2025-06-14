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Кто стоит за протестами в США - разбирались эксперты "Клуба редакторов"
Автор:Редакция news.by
За протестами в США стоят крупные корпорации и банки. Об этом и не только говорили эксперты программы "Клуб редакторов".
По мнению участников большой беседы, беспорядки в Лос-Анджелесе и мятеж в Беларуси 2020 года имеют много общего.
Конфликт Израиля и Ирана, совещание Президента Беларуси с политическим штабом и не только - полную версию "Клуба редакторов" смотрите на портале news.by и на YouTube-канале.