Кубраков: Автомотопробег - это дань памяти тем героям, которые погибли в годы Великой Отечественной

Стартовал патриотический марафон 2 дня назад в Гомеле. Затем эстафету подхватили Могилев, Минск, Витебск, Гродно. Финальным аккордом стал Брест. Протяженность маршрута - свыше 3,5 тысяч км. Участники - а их общее количество превысило 50 тысяч - посетили знаковые мемориалы, места боевой славы, братские могилы в самых разных регионах страны, заезжали и к ветеранам. И вот сегодня наследники победителей в легендарной цитадели. Живые цветы легли к Вечному огню. В память о героях и минута молчания.

"Автомотопробег - это дань памяти тем героям, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Конечно, отдельное внимание мы уделяли памятникам и тем местам, где погибли наши коллеги. Это высота возле д. Гаи, где сражался наш батальон под командованием Владимирова, где 250 бойцов. В живых остались всего лишь 19. Это единственный памятник во всем мире сотрудникам милиции, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. И сегодня я с уверенностью могу сказать: мы сделаем все для того, чтобы сохранить мир на нашей земле".