Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что милиция готова к охране порядка во время проведения Всебелорусского народного собрания.

В преддверии Дня милиции Иван Кубраков подробно рассказал, на чем сосредоточено внимание белорусских стражей порядка. Это кибербезопасность, борьба с наркотиками, преступления против личности, пресечение терроризма и экстремизма.

Милиция готова обеспечить безопасность во время предстоящего ВНС. Сейчас идут подготовительные мероприятия. Глава МВД отметил, что белорусская милиция в этом плане никогда не действует по "старым схемам", она анализирует ситуацию внутри страны и отрабатывает зарубежную повестку.

Кубраков: Милиция готова обеспечить безопасность во время предстоящего ВНС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2bd3657-4298-45a3-8db5-5d45d7827dce/conversions/833c3d00-5b0b-47f7-80c0-2686f07894d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2bd3657-4298-45a3-8db5-5d45d7827dce/conversions/833c3d00-5b0b-47f7-80c0-2686f07894d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2bd3657-4298-45a3-8db5-5d45d7827dce/conversions/833c3d00-5b0b-47f7-80c0-2686f07894d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2bd3657-4298-45a3-8db5-5d45d7827dce/conversions/833c3d00-5b0b-47f7-80c0-2686f07894d3-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси сейчас наблюдается пик снижения преступности. Вся криминогенная обстановка под контролем милиции. Для понимания: показатель среднего уровня преступности на 100 тыс. населения сегодня самый низкий за последние 10 лет. Такие цифры привел глава МВД, отвечая на вопросы журналистов.

Хотя практически вся преступность сегодня уходит в интернет, в первую очередь внимание правоохранителей сосредоточено на тех злодеяниях, которые совершаются в отношении личности. Это убийства, нанесение тяжких травм, также особое внимание уделяется экстремизму и терроризму, потому что масштабы этих преступлений очень велики во всем мире. В приоритете и борьба с наркотиками. Под особым контролем дети и молодежь до 18 лет.

Сегодня в Беларуси все общественные места находятся в поле зрения правоохранителей. И это результат большой работы, в том числе технического прогресса.

Кубраков: Милиция готова обеспечить безопасность во время предстоящего ВНС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7a64320-85bc-4f54-b0e1-8ade40017895/conversions/64a5c6ce-d942-4640-89b7-d1e7e739b2cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7a64320-85bc-4f54-b0e1-8ade40017895/conversions/64a5c6ce-d942-4640-89b7-d1e7e739b2cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7a64320-85bc-4f54-b0e1-8ade40017895/conversions/64a5c6ce-d942-4640-89b7-d1e7e739b2cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7a64320-85bc-4f54-b0e1-8ade40017895/conversions/64a5c6ce-d942-4640-89b7-d1e7e739b2cf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"На сегодняшний день в Беларуси охрана общественного порядка осуществляется не только пешими патрулями. Около 60 тыс. умных камер видеонаблюдения работают по всей стране. Эти камеры могут отслеживать человека, распознавать лица, читать номерные знаки. Любое правонарушение, которое совершается в общественном месте, мы раскрываем по горячим следам".

Особое внимание обращено на трудоспособных граждан, которые по тем или иным причинам не работают. Незанятость называют одним из важнейших факторов, влияющих на общую безопасность в стране. Именно неработающие совершают большую часть тяжких преступлений, краж, грабежей, разбоев и мошенничеств.