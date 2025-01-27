Кубраков: Неоднократно слышал слова благодарности от белорусов за обеспечение порядка на выборах

Грубых нарушений на избирательных участках и в общественных местах 26 января, в основной день голосования на выборах Президента Беларуси, зафиксировано не было. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. Еще на подготовительном этапе все участки были обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации. Несмотря на готовящиеся провокации за рубежом и попытки сорвать выборы, такой спокойной избирательной кампании в Беларуси не было, подчеркнул глава ведомства.

Иван Кубраков:

"При посещении избирательных участков как уполномоченный представитель главы государства по городу Минску я неоднократно слышал слова благодарности от граждан нашей страны и гостей республики за обеспечение безопасности. Хочу поблагодарить соотечественников за правопослушное поведение. Несмотря на то что из-за границы пытаются исказить ситуацию, таких спокойных выборов, избирательных кампаний у нас еще не было. Об этом свидетельствуют цифры и, главное, - отмечают люди. На сегодня обстановка контролируема, каких-либо инцидентов мы не ожидаем. Уверен, так будет и в дальнейшем".