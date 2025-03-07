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Кубраков поздравил многодетных мам - сотрудниц ведомства с праздником

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поздравил многодетных мам с праздником весны и поблагодарил за работу. Сотрудницам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск вручили памятные подарки, а одной из них, Александре Колтунчик - орден Матери. Также Иван Кубраков подчеркнул, что быть многодетными в нашей стране почетно.

Иван Кубраков:

"Государством оказывается вся необходимая поддержка таким семьям. Понимая, какая нагрузка ложится на коллег, воспитывающих троих и более детей, мы на уровне ведомства принимаем дополнительные меры, разработали целый комплекс мероприятий для помощи им. Делаем все для того, чтобы в МВД таких семей становилось все больше".

Иван Кубраков отметил, что будет создано офицерское собрание многодетных мам министерства для решения возникающих вопросов.

орден МатериИван Кубраков