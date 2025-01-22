Кубраков: Ситуация в Беларуси находится под полным контролем, волноваться не стоит

Сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск - от курсанта до министра - выполнили свой гражданский долг.

Одним из первых в день досрочного голосования за стабильность, безопасность и процветающее будущее родной страны свой голос отдал Иван Кубраков. Несмотря на то, что проведена огромная работа по подготовке и проверке всех участков для голосования по линии МВД, министр лично проверил работу своих коллег.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Все избирательные участки в стране находятся под круглосуточной охраной. Также усилены меры безопасности в общественных местах. Несмотря на некоторые распространяемые в интернете вбросы фейковой информации, ситуация в Беларуси находится под нашим полным контролем, поэтому волноваться не стоит".